Нетрезвое село: В Башкирии 8-летний ребенок попал в больницу выпив самогона

В Башкирии с отравлением алкоголем в больницу попала 8-летняя девочка из благополучной семьи. О том, что ребенок случайно замахнул самогона со ссылкой на собственный источник сообщило ИА «Башинформ». Произошел инцидент в одном из сел Туймазинского района Башкирии.
Выпила алкоголь девочка по случайности, обнаружив в холодильнике бутылку от популярного газированного напитка. Девочка приняла жидкость за газированный напиток и выпила, после чего ее самочувствие ухудшилось и ей потребовалась помощь медиков, которые диагностировали токсическое действие этилового спирта.
Примечательно, что семья девочки считается благополучной и на учете нигде не состоит, однако правоохранители все же выяснят все обстоятельства случившегося.