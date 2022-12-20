Нетрезвое село: В Башкирии 8-летний ребенок попал в больницу выпив самогона

В Башкирии с отравлением алкоголем в больницу попала 8-летняя девочка из благополучной семьи. О том, что ребенок случайно замахнул самогона со ссылкой на собственный источник сообщило ИА «Башинформ». Произошел инцидент в одном из сел Туймазинского района Башкирии.