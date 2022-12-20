Нападение собаки на ребенка, два министра под домашним арестом и QR-коды в Башкирии

Суд обязал военкомат вернуть мобилизованного многодетного отца из Уфы. Многодетная мать Виктория А. подала иск к военному комиссару Кировского и Ленинского районов Юрию Алферову. Она потребовала признать подлежащим отмене решение о призыве своего мужа Руслана А., а также освободить его от призыва в рамках частичной мобилизации. Также женщина потребовала обязать военного комиссара уволить мужчину с военной службы и обеспечить его возвращение домой. Суд обязал Военный комиссариат вернуть многодетного мобилизованного домой, решение должно быть исполнено немедленно.
Между тем, СК Башкирии по факту нападения собаки начал доследственную проверку.
Суд в Уфе оставил под арестом главу Минстроя Кучарбаева и МинЖКХ Беляева до 22 марта. Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев обвиняются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный в Кумертау. В настоящий момент уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Уфы.
Уфимцы решили сэкономить на праздновании Нового года. В тратах на новогодние расходы наблюдается тенденция на снижение, несмотря на инфляцию и растущие цены, тратят жители столицы Башкирии все меньше и меньше. Так если в 2020 году Новый год и каникулы вставали жителям Уфы в среднем в 19,3 тысячи рублей, в 2021 году этот показатель составил 18,7 тысяч рублей, а в нынешнем году опустился до 17,2 тысяч рублей. Показатель нынешнего года совсем не на много отличается от среднего уровня новогодних трат по стране — 17,5 тысяч рублей.
Роспотребнадзор прокомментировал введение QR-кодов в Башкирии. Как сообщили в ведомстве, введение системы QR-кодов в республике не планируется. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в настоящий момент не требует введения ограничительных мер на федеральном уровне. В Роспотребнадзоре также дали ряд рекомендаций для граждан республики. В ведомстве рекомендовали соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, вернуться к ношению масок, а также не пренебрегать правилами гигиены.