На видео попало нападение собаки на ребенка около школы в Нефтекамске

На запись камеры видеонаблюдения попало нападение вероятно бродячей собаки на ребенка. Сообщается, что произошло нападение в Нефтекамске, сама запись датирована 14 декабря. На видео ребенка догоняют собаки, одна из них начинает кусать ребенка, а тот, судя по всему пытается сгруппировавшись защитить себя.