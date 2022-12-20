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На видео попало нападение собаки на ребенка около школы в Нефтекамске

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI
Ребенок еле отбился от животного и спасла его зимняя одежда.

На запись камеры видеонаблюдения попало нападение вероятно бродячей собаки на ребенка. Сообщается, что произошло нападение в Нефтекамске, сама запись датирована 14 декабря. На видео ребенка догоняют собаки, одна из них начинает кусать ребенка, а тот, судя по всему пытается сгруппировавшись защитить себя.

Судя по всему ребенок получил некие повреждения от укуса животного. Mkset обратился в пресс-службу МВД с целью узнать, были ли обращения в полицию в связи с инцидентом. Комментарий ведомства будет опубликован после получения.

 

Видео: vk.com/Евгений Роба
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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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