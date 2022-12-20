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Минздрав Башкирии рассказал о состоянии 8-летней девочки выпившей самогонки

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Семью девочки проверяют инспекторы по делам несовершеннолетних.

Стало известно состояние 8-летней девочки, которая выпила самогон, сбившись с толком тем фактом, что напиток был в бутылке из-под популярного газированного напитка. Как сообщили ИА «Башинформ» в минздраве Башкирии сейчас девочка находится в стабильном состоянии и находится на стационарном лечении в Туймазинской ЦРБ.

Сообщил Башинформ и о том, что об инциденте медики согласно инструкции сообщили в полицию, теперь правоохранители проводят проверку семьи, работать будет инспекция по делам несовершеннолетних.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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