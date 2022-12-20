Минздрав Башкирии рассказал о состоянии 8-летней девочки выпившей самогонки

Стало известно состояние 8-летней девочки, которая выпила самогон, сбившись с толком тем фактом, что напиток был в бутылке из-под популярного газированного напитка. Как сообщили ИА «Башинформ» в минздраве Башкирии сейчас девочка находится в стабильном состоянии и находится на стационарном лечении в Туймазинской ЦРБ.