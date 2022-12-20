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Известно, кто выиграл торги по продаже бомбоубежища в Уфе площадью 1,4 тысячи метров

Сегодня, 06:55
Фото: Управление Росимущества по Башкирии

Структура «Ростеха» выкупит с торгов бомбоубежище в Уфе площадью 1,4 тыс м за 3,7 млн

Бомбоубежище сняли с учета МЧС еще в конце 2018 года.

Стал известен победитель аукциона по продаже помещения бывшего бомбоубежища площадью под одним из цехов завода «Технодинамика» в Демском районе Уфы по адресу улица Центральная, 80. В третьей декаде ноября объект выставили на торги с начальной ценой в 3,77 миллиона рублей. Сообщил об этом РБК-Уфа.

Выиграл аукцион его единственный участник — АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО, входит в холдинг «Технодинамика» ГК «Ростех»). Так как других участников в торгах не было лот ушел с молотка за начальную цену. В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона предприятие должно заключить договор купли-продажи с Росимуществом.

 

В Уфе на торги выставили бомбоубежище площадью 1,4 тысячи метров за 3,7 млн рублей
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#Ирина Деревянчук#Общество
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