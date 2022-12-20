Известно, кто выиграл торги по продаже бомбоубежища в Уфе площадью 1,4 тысячи метров

Выиграл аукцион его единственный участник — АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО, входит в холдинг «Технодинамика» ГК «Ростех»). Так как других участников в торгах не было лот ушел с молотка за начальную цену. В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона предприятие должно заключить договор купли-продажи с Росимуществом.