Известно, кто выиграл торги по продаже бомбоубежища в Уфе площадью 1,4 тысячи метров

Стал известен победитель аукциона по продаже помещения бывшего бомбоубежища площадью под одним из цехов завода «Технодинамика» в Демском районе Уфы по адресу улица Центральная, 80. В третьей декаде ноября объект выставили на торги с начальной ценой в 3,77 миллиона рублей. Сообщил об этом РБК-Уфа.
Выиграл аукцион его единственный участник — АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО, входит в холдинг «Технодинамика» ГК «Ростех»). Так как других участников в торгах не было лот ушел с молотка за начальную цену. В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона предприятие должно заключить договор купли-продажи с Росимуществом.