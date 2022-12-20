Хабиров подписал закон, касающихся погибших участников СВО из Башкирии

Закон о приоритетном выделении древесины семьям погибших участников спецоперации вышел за подписью главы республики Радия Хабирова. Ранее его приняли депутаты Курултая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.
Преимущественное право заготовки древесины под собственные нужды получат вдовы и родители погибших участников СВО, имеющие земельные участки в населенных пунктах для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Действие закона также распространяется на усыновителей погибших.
Согласно действующему законодательству в целях строительства жилого дома семья (отдельно проживающий гражданин) может получить до 110 кубометров деловой древесины один раз в 25 лет.
Также раз в пять лет жители региона могут получить до 25 кубометров древесины на проведение ремонтных работ в доме и 50 кубометров древесины на строительство надворных построек.
Как сообщает Министерство лесного хозяйства республики, в настоящий момент на получение древесины зарегистрировано порядка 12 тысяч заявлений, при этом две тысячи заявлений из общего числа подали льготники. Планируется, что в их число войдут и семьи погибших участников СВО.