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Хабиров подписал закон, касающихся погибших участников СВО из Башкирии

Сегодня, 07:02
Фото: Ольга Лузина / 1MI

Хабиров подписал закон о выделении древесины семьям погибших участников СВО

Соответствующий закон, принятый ранее депутатами Курултая, подписал Радий Хабиров

Закон о приоритетном выделении древесины семьям погибших участников спецоперации вышел за подписью главы республики Радия Хабирова. Ранее его приняли депутаты Курултая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.

Преимущественное право заготовки древесины под собственные нужды получат вдовы и родители погибших участников СВО, имеющие земельные участки в населенных пунктах для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Действие закона также распространяется на усыновителей погибших.

Согласно действующему законодательству в целях строительства жилого дома семья (отдельно проживающий гражданин) может получить до 110 кубометров деловой древесины один раз в 25 лет.

Также раз в пять лет жители региона могут получить до 25 кубометров древесины на проведение ремонтных работ в доме и 50 кубометров древесины на строительство надворных построек.

Как сообщает Министерство лесного хозяйства республики, в настоящий момент на получение древесины зарегистрировано порядка 12 тысяч заявлений, при этом две тысячи заявлений из общего числа подали льготники. Планируется, что в их число войдут и семьи погибших участников СВО.

 

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#Азамат Нухов#Общество
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