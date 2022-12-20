Хабиров подписал закон, касающихся погибших участников СВО из Башкирии

Как сообщает Министерство лесного хозяйства республики, в настоящий момент на получение древесины зарегистрировано порядка 12 тысяч заявлений, при этом две тысячи заявлений из общего числа подали льготники. Планируется, что в их число войдут и семьи погибших участников СВО.