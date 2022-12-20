Эксперты считают борьбу с фейками вопросом национальной безопасности

По словам старшего директора по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрея Лаврова, на вузе лежит большая ответственность перед обществом за предоставление сведений. Для молодого поколения как значимой аудитории необходимы форматы, повышающие ее вовлеченность в работу по распознаванию фейковой информации. Например, шоу с блогерами, геймифицированные приложения и образовательный контент в соцсетях стали таковыми.