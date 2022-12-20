Эксперты считают борьбу с фейками вопросом национальной безопасности

В 2022 году РФ столкнулась с самой массовой информационной атакой в истории.
Как отметил генеральный директор АНО “Диалог Регионы” и АНО “Диалог” Владимир Табак, свыше 60% пользователей Сети встречаются с фейками не реже раза в неделю. Самые популярные – это постановочные или архивные фотографии и видеоматериалы, поддельная документация, намеренное искажение сведений, пишет newsnn.ru. Табак подчеркнул: правдоподобность фейков возрастает, что стирает границу доверия пользователя к каналам коммуникации. По его словам, фейки необходимо устранять.
В этом году “Диалог” запустил фактчекинговую площадку “Лапша Медиа”, где предоставляется квалифицированная оценка фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, рассказал о способах обеспечения информационной стабильности на региональном уровне. Гладков запустил новый формат: каждый день он выходит в прямой эфир в соцсетях и отвечает на 10 популярных вопросов населения. Глава региона назвал прямую коммуникацию с гражданами главным направлением работы в кризисной ситуации.
Татьяна Матвеева, начальник управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, считает, что общество начало понимать это явление и аккуратно взаимодействовать с фейковой информацией.
Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина отметила, что различные площадки и участники должны быть вовлечены в своевременную отработку фейков и понимать свою ответственность перед аудиторией.
По словам старшего директора по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрея Лаврова, на вузе лежит большая ответственность перед обществом за предоставление сведений. Для молодого поколения как значимой аудитории необходимы форматы, повышающие ее вовлеченность в работу по распознаванию фейковой информации. Например, шоу с блогерами, геймифицированные приложения и образовательный контент в соцсетях стали таковыми.