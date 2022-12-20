"Единая Россия" отчиталась о проведенной в 2022 году законодательной работе

«В текущем году на территории республики в рамках исполнения пунктов народной программы «Единой России» реализовывался ряд партийных проектов. В их числе «Городская среда», «Реальные дела», «Новая школа», «Культура малой родины», «Детский спорт», а также федеральная программа «Модернизация почтовых отделений». Так, на проект «Реальные дела» было направлено 245,5 млн руб., в том числе 224,9 млн руб. – из бюджета Республики Башкортостан, 18,4 млн руб. – из местных бюджетов и 2,2 млн руб. – внебюджетное финансирование. На эти средства была проведена реконструкция двух памятников в селе Талачево Стерлитамакского района. В селе Новые Сулли Ермекеевского района был открыт родник после капитального ремонта, отремонтировано уличное освещение в райцентре, проведен водопровод в селе Новый. В рамках партпроекта «Детский спорт» в 48 муниципалитетах отремонтированы 43 спортивных зала и оснащены 5 открытых плоскостных спортивных сооружений. Кроме того, в текущем году при поддержке партии модернизировано 20 почтовых отделений связи. Из них в пяти районах было отремонтировано сразу по два отделения. Несмотря на текущую ситуацию, социальная направленность народной программы «Единой России» сохранится, работа будет продолжена в полном объеме», - сказал Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.