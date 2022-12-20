"Единая Россия" отчиталась о проведенной в 2022 году законодательной работе

Среди главных направлений работы - поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, рост расходов на социальные нужды, финансирование главных направлений народной программы.
Как сообщает издание rostovgazeta.ru, об итогах работы в текущем году рассказал секретарь генерального совета “Единой России” Андрей Турчак. По его словам, военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, в текущем году гарантировано сохранили рабочие места, предоставили кредитные каникулы, защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам, запретили начислять пеню на жилищно-коммунальные услуги. Кроме этого, теперь военнослужащие, участвующие в СВО, и гражданские, которые привлечены к выполнению задач Вооруженных Сил России, могут получить статус ветерана боевых действий и меры поддержки, связанные с ним.
Турчак отметил, что в этом году партия ЕР при работе над бюджетом увеличила расходы по направлениям, которые имеют социальную значимость: поддержке сельской местности, занятости, некоммерческих организаций, волонтеров, молодежного предпринимательства. При этом финансово обеспечены мероприятия, которые будут реализоваться в рамках народной программы партии.
Руководитель думской фракции ЕР Владимир Васильев отметил, что при поддержке “Единой России” в этом году приняли решение о выплатах для семей, имеющих детей в возрасте от восьми до восемнадцати лет. После в опережающем порядке была проведена индексация минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсии.
В текущем году представители “Единой России” в регионах внесли свыше полутора тысяч инициатив в план поддержки экономики в условиях санкционного давления. В план включили сто шестьдесят мер поддержки предпринимательства и промышленности, а еще восемьдесят реализуются в рамках государственных программ вне плана.
Андрей Турчак отметил, что основными направлениями работы в следующем году останутся поддержка семей с детьми, особенно имеющими ограниченные возможности здоровья, а также повышение качества образования и медицины, патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение исторической памяти. В ближайшее время партия внесет законопроект о занятости, в котором будет понятие самозанятости, после чего должны быть приняты поправки в Трудовой кодекс.
На сайте ER.RU пишут, что в заключение секретарь генсовета ЕР отметил, что важнейшим событием текущего года является вхождение в состав России новых регионов, и поблагодарил всех, кто принимал участие в наблюдательной и гуманитарной миссиях в Донбассе, а также коллег в Государственной думе за поддержку военнослужащих.
«В текущем году на территории республики в рамках исполнения пунктов народной программы «Единой России» реализовывался ряд партийных проектов. В их числе «Городская среда», «Реальные дела», «Новая школа», «Культура малой родины», «Детский спорт», а также федеральная программа «Модернизация почтовых отделений». Так, на проект «Реальные дела» было направлено 245,5 млн руб., в том числе 224,9 млн руб. – из бюджета Республики Башкортостан, 18,4 млн руб. – из местных бюджетов и 2,2 млн руб. – внебюджетное финансирование. На эти средства была проведена реконструкция двух памятников в селе Талачево Стерлитамакского района. В селе Новые Сулли Ермекеевского района был открыт родник после капитального ремонта, отремонтировано уличное освещение в райцентре, проведен водопровод в селе Новый. В рамках партпроекта «Детский спорт» в 48 муниципалитетах отремонтированы 43 спортивных зала и оснащены 5 открытых плоскостных спортивных сооружений. Кроме того, в текущем году при поддержке партии модернизировано 20 почтовых отделений связи. Из них в пяти районах было отремонтировано сразу по два отделения. Несмотря на текущую ситуацию, социальная направленность народной программы «Единой России» сохранится, работа будет продолжена в полном объеме», - сказал Рустам Ишмухаметов, руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.