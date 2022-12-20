ДТП в Хайбуллинском районе Башкирии привлекло внимание прокуратуры

ДТП произошло на автодороге Сибай-Акъяр. Автомобиль Toyota Noah врезался в барьерное ограждение после того, как водитель не справился с управлением из-за гололедицы на дороге. В салоне автомобиля находилось семь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка.