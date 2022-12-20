ДТП в Хайбуллинском районе Башкирии привлекло внимание прокуратуры

Республиканская прокуратура инициировала проверку на фоне дорожного инцидента в Хайбуллинском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло на автодороге Сибай-Акъяр. Автомобиль Toyota Noah врезался в барьерное ограждение после того, как водитель не справился с управлением из-за гололедицы на дороге. В салоне автомобиля находилось семь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также даст оценку действиям водителя в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, а также исполнения требований административного законодательства. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии соответствующих оснований.
По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, водитель, выполнявший междугородние рейсы, был лишен прав два месяца назад — за нетрезвое вождение. Отмечается, что пассажиров мужчина набирал через соцсети.