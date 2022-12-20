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Дети-сироты в Башкирии с 1 января начнут получать сертификаты на покупку жилья

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Постановление за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова опубликовано на сайте портале правовой информации.

Правительство Башкирии утвердило порядок получения детьми-сиротами в Башкирии сертификатов на покупку положенного им по закону жилья. Закон о жилищных сертификатах был принят еще в сентябре нынешнего года депутатами Курултая Башкирии.

Известно, что сумма сертификата будет рассчитываться исходя из нормативной площади жилья в 33 кв. м, умноженной на утвержденную среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в регионе. В первом квартале 2023 года сертификат покроет квартиру по цене 3,3 миллиона рублей.

Так, исходя из предложенной Минстроем РФ средней цены в 97 656 рублей на жилье в республике в первом квартале 2023 года, на один сертификат можно будет купить квартиру стоимостью 3,2 млн рублей.

Важно, что к получателям жилья кроме формальных требований относиться к категории детей сирот и достигнуть возраста в 23 года прибавляется требование непрерывного трудоустройства сроком от 6 месяцев и не состоять на учете у нарколога, то есть не иметь пагубных зависимостей.

 

Депутаты Башкирии приняли закон о сертификатах на жилье детям-сиротам
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#Ирина Деревянчук
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