Дети-сироты в Башкирии с 1 января начнут получать сертификаты на покупку жилья

Важно, что к получателям жилья кроме формальных требований относиться к категории детей сирот и достигнуть возраста в 23 года прибавляется требование непрерывного трудоустройства сроком от 6 месяцев и не состоять на учете у нарколога, то есть не иметь пагубных зависимостей.