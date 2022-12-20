билайн ускорил мобильный интернет в Башкирии более чем на четверть

— Благодаря проведенным работам мы сумели значительно увеличить емкость сети в регионе, что, в свою очередь, позволяет сегодня большему числу наших абонентов быть одновременно в сети. Кроме того, по итогам рефарминга мы зафиксировали рост скоростей мобильного интернета более чем на четверть. Например, в селе Юссуково Янаульского района на современном 4G-девайсе средняя скорость мобильного интернета фиксируется в пределах 85–100 Мбит/с, а в селе Чураево Мишкинского района скорость загрузки увеличилась с 20 Мбит/с до 105 Мбит/с. Мы продолжим работать над улучшением сети в Башкирии, чтобы каждый клиент мог в полной мере включаться в цифровую повестку, несмотря на то, где он сейчас территориально находится, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.