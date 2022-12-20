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билайн ускорил мобильный интернет в Башкирии более чем на четверть

Сегодня, 05:11
Фото: билайн
Мобильный оператор билайн завершил очередной этап оптимизации параметров сети, затронувший всю территорию Республики Башкирия. За счет успешно проведенных работ скорость передачи данных в сети 4G за год выросла на 28%* как в крупных городах региона, так и в малых населенных пунктах.

Примененное техническое решение называется рефарминг, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части — вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга в Башкирии заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE**, перенастроив в общей сложности порядка 880 базовых станций по всей республике.

— Благодаря проведенным работам мы сумели значительно увеличить емкость сети в регионе, что, в свою очередь, позволяет сегодня большему числу наших абонентов быть одновременно в сети. Кроме того, по итогам рефарминга мы зафиксировали рост скоростей мобильного интернета более чем на четверть. Например, в селе Юссуково Янаульского района на современном 4G-девайсе средняя скорость мобильного интернета фиксируется в пределах 85–100 Мбит/с, а в селе Чураево Мишкинского района скорость загрузки увеличилась с 20 Мбит/с до 105 Мбит/с. Мы продолжим работать над улучшением сети в Башкирии, чтобы каждый клиент мог в полной мере включаться в цифровую повестку, несмотря на то, где он сейчас территориально находится, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.

Один из плюсов рефарминга частот 2 100 МГц для клиентов — рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE)***. Технология VoLTE, которую билайн запустил в Башкирии в середине весны, открывает ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео — телефон не покидает сеть LTE, что еще и экономит ресурс батареи смартфона. Кроме того, сервис VoLTE повышает скорость и качество передачи звука, что позволяет создать эффект присутствия во время телефонного разговора.

* по данным внутренний аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов ноябрь 2021 г. и ноябрь 2022 г.

** Long-Term Evolution — долговременное развитие

*** голос через LTE. Подробнее — на beeline.ru

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#Башкортостан#Общество#Андрей Королев
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