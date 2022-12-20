Август в декабре. Команды не в форме, но «СЮ» все еще уступает «Авангарду» в технике

— Терпение в первую очередь. Дисциплина, поменьше удалений. Не сломя в голову бежим в атаку, а делаем «улитку» и ждем, когда партнеры поменяются и все вместе идем в атаку. Опять же, контроль шайбы. Чем больше мы держим шайбу, тем меньше мы играем в своей зоне.