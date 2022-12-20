Август в декабре. Команды не в форме, но «СЮ» все еще уступает «Авангарду» в технике

После шестиматчевой серии поражений «зелено-белые» не с первой попытки, но стабилизировали набор очков и выиграли 4 из 6 игр перед единственным длинным перерывом в чемпионате.
К паузе на Матч Звезд и Кубок Первого канала «юлаевцы» подошли как команда, которая умеет бетонировать оборону, играть по счету в концовке и забрасывать больше двух шайб за игру.
С победного новосибирского вечера 8 декабря прошло полных десять суток. И «Салават» заржавел. В некоторых сменах центральный матч дня, столкновение фаворитов Востока, напоминало предсезонный матч.
Пасы мимо клюшки партнера, иногда разрывы в средней зоне, не самый организованный вход и масса промахов по воротам, которые на сей раз не объясняются блокшотами гостей.
Игра часто вязла в борьбе и не бодрила трибуны. Прошлая игра с Омском дома была как раз карнавалом открытой веселой игры без средней зоны. 19 декабря на «Уфа-Арене» было душно.
«Авангард», впрочем, был не лучше. Однако состав у омичей более опытный и мастеровитый — в 2022 году это точно факт. У «ястребов» при прочих равных найдется лишняя сложная обводка, ловкий перехват или тонкий пас.
У уфимцев была все еще достаточная игра в своей зоне. Команда Александра Крылова поначалу чаще владела шайбой, но не генерировала угрозы. Они тоже не всегда могли качественно откатиться или четко бросить с приличной позиции.
Даже их отмененный гол в большинстве залетел из-за рикошета от Данила Башкирова.
Пожалуй, десятидневный перерыв это перебор. Ни одна команда не дотянулась даже до 40% эффективных смен в атаке — то есть, около 60% игры в равенстве зрителям были предложены брак, промахи, борьба, пробросы, офсайды и прочее.
|СЮ
|Авангард
|Corsi for (CF)
|64
|56
|CF, %
|53,33%
|46,67%
|Голы 5 на 5
|0
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|17
|27
|PDO, %
|96,30%
|103,70%
|Броски мимо створа
|34
|19
|БВ вообще
|25
|33
|Доля БВ в общем числе бросков
|42.37%
|63.46%
|БВ за минуту в атаке
|1.68
|2.17
|Блокшоты за минуту в защите
|0.92
|1.48
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|2
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|6
|6
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|0
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|1
|БВ первой тройки
|5
|6
|БВ защитников
|6
|15
|Пробросы 5 на 5
|0
|5
|ВВбр после пробросов
|1
|4
|Вход 5 на 5
|21
|16
|Брак при входе 5 на 5
|24
|17
|Эффективные попытки входа, %
|46,67%
|48,48%
|Вброс 5 на 5
|2
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|14
|Эффективные попытки вброса, %
|22,22%
|6,67%
|Использование входа 5 на 5, %
|83,33%
|68,75%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|29
|22
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|78
|60
|Эффективные смены в атаке, %
|37.18%
|36.67%
|Вход 5 на 5 с БВ
|7
|9
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|15,56%
|27,27%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|11,11%
|0,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|10
|11
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|9,35%
|13,41%
Хозяева впервые бросили по воротам Василия Демченко спустя 10 минут 20 секунд с первого вбрасывания.
До указанной отметки вашего внимания достоин лишь бросок с рикошетом от колена соперника, в результате которого шайба скользнула чуть правее штанги.
Этот эпизод удачно вошел в начало видео с удалением Сергея Толчинского, которое башкирская команда реализовала.
На сей раз первую спецбригаду составили Коледов, Науменков, Шмелев, Кулемин и прилетевший из сборной за пару часов до игры Кадейкин. Центрфорвард с 3+1 стал лучшим бомбардиром двухматчевого Кубка Первого канала.
Первому составу не удалось создать достаточных угроз, зато забросила вторая конфигурация большинства — на добивании справился Александр Хмелевский.
Американский нападающий продлил свою результативную серию до трех матчей, благодаря передаче ему вторил белорусский партнер Иван Дроздов, сыгравший впервые с 21 ноября.
Хмелевский остается нестабильным. Центральный второго звена помимо гола имел две приличные возможности — помедлил с броском на старте второй двадцатиминутки и не реализовал прострел Мухамадуллина в овертайме.
Но при этом лучший игрок команды по обводке и контролю шайбы накоротке совершенно завалил свой буллит (на 3:08 в видео ниже). Лед перед серией бросков зачищают, сетовать на снежную крошку невозможно.
Пропущенный в основное время гол — один из самых неприятных в сезоне. Катастрофа случилась вопреки изначально гладким начальным условиям.
Виктор Антипин отреагировал на вброс запуском шайбы по борту направо. Возможно, так было технически удобнее, но на левом борту партнеров изначально было больше и легче было бы выиграть борьбу и совершить подбор.
Семен Чистяков оторвался от Глеба Кузьмина и не стал дожидаться давления от Александра Комарова. В непростой ситуации экс-защитник системы «СЮ» выдал конфетный пас на «пятак» Владимиру Ткачеву и другой экс-«юлаевец» переиграл вратаря.
Чем это все плохо? Ткачев едва вышел на смену и практически на прямых ногах без препятствий докатил до слота. Первым его заметил Евгений Тимкин, но номер 23 предпочел — что для крайнего логично — сыграть выше.
Сам Антипин играл по Алексу Броадхерсту, Владислав Картаев отвлекся на Федора Малыхина. Никто не помешал Ткачеву. Нападающий окажется еще и автором решающего буллита, где мастерство снова сыграет за омичей.
Любопытно, что буллит Ткачев пробивал уже не Андрею Карееву — его, пропустившего две первых попытки гостей (Толчинский сделал красиво), заменили на Илью Ежова. Номер 50 справился с трюками Броадхерста и Буше, но свое не забил «Салават».
Травмы и болезни спрогнозировать тяжело. «Юлаевцы» заканчивали первый этап «регулярки» в 11 нападающих, включая срочно вызванного Даниила Скорикова. Понадобится время на набор кондиций Ивану Дроздову.
Видимо, ближайшие один-два матча уйдут на возвращение своей игры после длинного перерыва. «СЮ» не помешала бы глубина скамейки, но сегодня рассчитывать остается лишь на свою вертикаль. За неделю до дедлайна нет никаких вестей об усилении.
Джошуа Хо-Сэнг после первой игры сезона никак не вернется на лед. Совершенно непонятно, что тогда случилось с ним в питерском матче. Нападающий почти четыре месяца лечит руку в Германии и Канаде и сейчас пройдет осмотр еще и в Уфе.
Очевидно, что это не простой перелом или ушиб. Как недуг возник после обычного силового приема, неясно. Легко поверить в гипотезу о том, что агент скрыл от клуба какие-либо другие проблемы канадца.
Без усиления «Салават» может опираться лишь на систему игры. Но в противостоянии с «Авангардом» или «Магниткой» в плей-офф ее может не хватить просто из-за недобора по технике — все топы Востока нашли свой стиль.
Если сезон 22/23 про перестройку, селекция не должна останавливаться. К работе спортдиректора Василия Чижова нет вопросов лишь по вратарям. Сейчас менеджмент клуба не укрепляет состав и это может привести к очередному вылету во втором раунде.
Защитник «юлаевцев» — о встрече с «Авангардом», оборонительной тактике уфимцев и игре без Райана Мерфи в паре.
— После паузы первый матч у нас был. Немножко не все у нас получалось, как мы хотели, по тактическим действиям. Все старались, пытались найти свою игру, вели в счете, счет не удержали. Да, не реализовали большинство в третьем периоде. Буллиты — лотерея.
— Ты начал об этом говорить — что именно не получилось в тактике?
— Где-то шайбу отбрасывали, где-то не с контролем выходили, а просто в стекло ее выбрасывали. Хотелось бы больше контроля шайбы. Хочется в следующем матче четче, грамотнее играть.
— Не слишком ли большой перерыв? Десять полных суток после игры с «Сибирью».
— Мы же десять дней не отдыхали. Три-четыре дня пауза была, потом уже тренировались.
— Вроде, сыгрались с Мерфи, но он травмировался, уже больше месяца играешь без него. Каково тебе сейчас, приходится ли перестраивать свою игру?
— В принципе, нет. Здесь с каждым защитником в команде готов сыграть, никаких проблем, думаю, не будет. Что с Гришей [Паниным] сейчас играл — все нормально, нравится, до этого с Антипиным тоже проблем не было.
— В последнее время «Салават» достаточно надежен в обороне. За счет чего это достигается?
— Терпение в первую очередь. Дисциплина, поменьше удалений. Не сломя в голову бежим в атаку, а делаем «улитку» и ждем, когда партнеры поменяются и все вместе идем в атаку. Опять же, контроль шайбы. Чем больше мы держим шайбу, тем меньше мы играем в своей зоне.
— Если обобщать — как-то отличается система обороны сейчас от той, что была при Ламсе?
— Примерно тоже самое. Если есть возможность, идем в давление. Если соперник под контролем меняется, выстраиваем оборону в средней зоне и терпеливо ждем, каждый по позиции. Ждем, чтобы соперник забросил шайбу [в зону] и впоследствии забираем.
— По ходу сезона ты стал что-то менять в своей игре?
— В борьбе немного стал по-другому играть, когда стал с Гришей играть, что-то у него подсмотрел. Меньше, наверное, стараюсь рисковать, играю проще. Если есть возможность — подключаюсь к атаке.
— Если возвращаться к игре — удалось ли в овертайме сыграть, как хотелось? У вас была одна яркая смена, когда Хмелевский попал выше ворот, но вскоре была смена, в которой вас закрыли порядочно.
— Нужно контролировать шайбу, чтобы у нас было больше моментов уйти в атаку. У них есть мастеровитые игроки. Были моменты, где-то не повезло. У Хмелевского шайба на ребро встала, поэтому он бросил выше ворот.
— Чему научил матч?
— Нужно реализовывать свои моменты в первую очередь, играть грамотнее, не бежать, сломя игру. В первую очередь — командная игра. Постоянно, если ходит шайба, чтобы под нее были партнеры. На помощь друг другу идти. Если мы вместе будем играть, выходить из-под давления, то будет проще играть.
21 декабря 19:00. Салават Юлаев — Амур
23 декабря 19:00. Салават Юлаев — Адмирал
26 декабря 19:00. Салават Юлаев — Автомобилист