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Жители Уфы обнаружили странную пропажу в новом «Башкирском дворике»

Сегодня, 08:56
Фото: mkset.ru
Аккуратно закрытые контейнеры оголились, но закрыть их обратно не спешат.

Еще на прошлой неделе в популярном сообществе Демского района в социальной сети ВКонтакте «Демчане» появилась запись следующего содержания:

— SOS! Со двора Правды 20/1 исчезли контейнеры (металлические) для раздельного сбора мусора, а также штыри которыми подпирали ворота. Кто забрал и выкатил контейнеры верните на место! — написал разгневанный пользователь Рафаэль С.

Ранее каждый контейнер во дворе был закрыт металлическими дверями-створками, которые запирались на металлические штыри. Однако в ночь на 16 декабря они куда-то исчезли, и в данный момент контейнерная площадка открыта нараспашку. Однако контейнеры для раздельного сбора мусора на место вернулись.

Несмотря на популярность сообщества у районной администрации, данный вопрос, судя по всему, внимание администрации не привлек и контейнерная площадка остается распахнутой и сейчас, что помимо эстетического недовольства у жителей дворов мешает и движению автомобилей.

 

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#Город#Ирина Деревянчук
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