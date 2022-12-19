Жители Уфы обнаружили странную пропажу в новом «Башкирском дворике»

Ранее каждый контейнер во дворе был закрыт металлическими дверями-створками, которые запирались на металлические штыри. Однако в ночь на 16 декабря они куда-то исчезли, и в данный момент контейнерная площадка открыта нараспашку. Однако контейнеры для раздельного сбора мусора на место вернулись.