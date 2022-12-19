Жители Уфы обнаружили странную пропажу в новом «Башкирском дворике»

Еще на прошлой неделе в популярном сообществе Демского района в социальной сети ВКонтакте «Демчане» появилась запись следующего содержания:
— SOS! Со двора Правды 20/1 исчезли контейнеры (металлические) для раздельного сбора мусора, а также штыри которыми подпирали ворота. Кто забрал и выкатил контейнеры верните на место! — написал разгневанный пользователь Рафаэль С.
Ранее каждый контейнер во дворе был закрыт металлическими дверями-створками, которые запирались на металлические штыри. Однако в ночь на 16 декабря они куда-то исчезли, и в данный момент контейнерная площадка открыта нараспашку. Однако контейнеры для раздельного сбора мусора на место вернулись.
Несмотря на популярность сообщества у районной администрации, данный вопрос, судя по всему, внимание администрации не привлек и контейнерная площадка остается распахнутой и сейчас, что помимо эстетического недовольства у жителей дворов мешает и движению автомобилей.