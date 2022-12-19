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Защита Шевчука в апелляции не смогла отменить 50-тысячный штраф за дискредитацию

Сегодня, 13:41

Верховный суд Башкирии утвердил решение первой инстанции о 50-тысячном штрафе Шевчуку

Вынесенное первой судебной инстанцией решение вступило в силу.

Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу защитника Юрия Шевчука Александра Передрука в понедельник, 19 декабря.

Защитник Юрия Шевчука просил отменить постановление Советского райсуда, отмечая, что Конституция РФ гарантирует право высказываться на общественно-политические темы.

Участвовавшие в заседании представители отдела УМВД по Уфе просили оставить решение Советского районного суда в силе.

«По итогам судебного разбирательства Верховный суд РБ оставил постановление районного суда без изменений, жалобу защитника — без удовлетворения», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Таком образом, ранее вынесенный судебный акт вступил в законную силу. Шевчук привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Решение может быть обжаловано в кассационном суде в Самаре. Защита Шевчука планирует подготовить кассационную жалобу.

«Да, конечно», — сообщил Александр Передрук, отвечая на соответствующий вопрос Mkset.

То же самое было в 82-м: как в Уфе судили Юрия Шевчука
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Как сообщалось, рок-музыкант поделился своими мыслями на майском концерте в Уфе, это стало поводом для возбуждения административного протокола о дискредитации использования Вооруженных сил России.

Дело по ходатайству лидера ДДТ направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Тот отказался рассматривать материалы из-за недочетов, обнаруженных при оформлении протокола. Материалы дважды поступали в Санкт-Петербург и возвращались в Уфу с замечаниями. В результате Советский районный суд Уфы решил больше не отправлять дело в Санкт-Петербург. На втором заседании Шевчуку был назначен штраф.

Защитник лидера ДДТ Александр Передрук ранее отмечал, что в деле почти отсутствуют доказательства правонарушения, которые могут быть признаны допустимыми. По его мнению, дело могли прекратить и в связи с процессуальными нарушениями. Защитник Шевчука также просил направить запрос о проверке самой статьи о дискредитации (ст. 20.3.3 КоАП РФ) на конституционность. Суд в Уфе не счел это необходимым.

 

#Наталья Балыкова#Общество#2
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