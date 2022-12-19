Защита Шевчука в апелляции не смогла отменить 50-тысячный штраф за дискредитацию

Дело по ходатайству лидера ДДТ направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Тот отказался рассматривать материалы из-за недочетов, обнаруженных при оформлении протокола. Материалы дважды поступали в Санкт-Петербург и возвращались в Уфу с замечаниями. В результате Советский районный суд Уфы решил больше не отправлять дело в Санкт-Петербург. На втором заседании Шевчуку был назначен штраф.