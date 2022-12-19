Защита Шевчука в апелляции не смогла отменить 50-тысячный штраф за дискредитацию

Верховный суд Башкирии рассмотрел жалобу защитника Юрия Шевчука Александра Передрука в понедельник, 19 декабря.
Защитник Юрия Шевчука просил отменить постановление Советского райсуда, отмечая, что Конституция РФ гарантирует право высказываться на общественно-политические темы.
Участвовавшие в заседании представители отдела УМВД по Уфе просили оставить решение Советского районного суда в силе.
«По итогам судебного разбирательства Верховный суд РБ оставил постановление районного суда без изменений, жалобу защитника — без удовлетворения», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Таком образом, ранее вынесенный судебный акт вступил в законную силу. Шевчук привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.
Решение может быть обжаловано в кассационном суде в Самаре. Защита Шевчука планирует подготовить кассационную жалобу.
«Да, конечно», — сообщил Александр Передрук, отвечая на соответствующий вопрос Mkset.
Как сообщалось, рок-музыкант поделился своими мыслями на майском концерте в Уфе, это стало поводом для возбуждения административного протокола о дискредитации использования Вооруженных сил России.
Дело по ходатайству лидера ДДТ направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Тот отказался рассматривать материалы из-за недочетов, обнаруженных при оформлении протокола. Материалы дважды поступали в Санкт-Петербург и возвращались в Уфу с замечаниями. В результате Советский районный суд Уфы решил больше не отправлять дело в Санкт-Петербург. На втором заседании Шевчуку был назначен штраф.