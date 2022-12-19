В Уфе выделят финансирование на благоустройство участков у проспекта Салавата Юлаева

«Горзеленхоз» в Уфе ищет подрядчика, который займется озеленением территорий, прилегающих к проспекту Салавата Юлаева. Начальная максимальная цена закупки составляет 45 млн рублей. Источником финансирования станут субсидии из муниципального бюджета. Итоги электронного аукциона подведут 21 декабря.
Ухаживать необходимо за территорией, которая находится за проспектом Салавата Юлаева от моста через реку Белую до улицы Сипайловской, а также на автодороге Уфа-Аэропорт от моста через реку Белую до магазина «Дачник».
Услуги необходимо оказывать до конца 2023 года. В перечень работ входит прополка и рыхление, полив деревьев, санитарная обрезка, прочесывание газона граблями, уборка сухих и аварийных деревьев, посев, очистка и выкашивание газонов, разбрасывание снега, внесение удобрений. Необходимо будет также высаживать цветы и кустарники, стричь живую изгородь.