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В Уфе трамвай напротив ТРК «Иремель» сошел с рельсов и парализовал линию

Сегодня, 08:17
Фото: telegram-канал @BDTPRB
В мэрии сообщили, что специалисты проводят проверку.

Нахлынувшая на Уфу непогода продолжает «радовать» горожан последствиями. Сегодня, в понедельник 19 декабря, коснулись они не только автомобилистов, но и пешеходов, но и электротранспорт. Если в мороз трамвайные и троллейбусные линии могут замерзать из-за обледенения, то во время оттепели трамвай на оживленной улице сошел с рельсов. Картину запечатлели очевидцы и выложили в социальных сетях.

По улице Менделеева курсируют трамваи под номерами 1,16 и 18, есть основания полагать, что в их движении будут наблюдаться задержки.

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#Ирина Деревянчук#Город
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