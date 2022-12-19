В Уфе трамвай напротив ТРК «Иремель» сошел с рельсов и парализовал линию

Нахлынувшая на Уфу непогода продолжает «радовать» горожан последствиями. Сегодня, в понедельник 19 декабря, коснулись они не только автомобилистов, но и пешеходов, но и электротранспорт. Если в мороз трамвайные и троллейбусные линии могут замерзать из-за обледенения, то во время оттепели трамвай на оживленной улице сошел с рельсов. Картину запечатлели очевидцы и выложили в социальных сетях.