В Уфе проспект Салавата Юлаева после снегопада и потепления ушел под воду

В Уфе продолжают фиксировать последствия непогоды, обрушившуюся на Башкирию вместе с циклоном, который уже завтра из республики отправится на Урал. Всего одна ночь повышения температуры и ледяного дождя сделали свое дело и Уфы поплыла. Справедливости ради стоит отметить, что произошло это только на проспекте Салавата Юлаева, расположенном в низине.