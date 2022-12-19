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В Уфе проспект Салавата Юлаева после снегопада и потепления ушел под воду

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
Ливневки при этом на проспекте работают, но помогают им специалисты «вручную», правда ногами.

В Уфе продолжают фиксировать последствия непогоды, обрушившуюся на Башкирию вместе с циклоном, который уже завтра из республики отправится на Урал. Всего одна ночь повышения температуры и ледяного дождя сделали свое дело и Уфы поплыла. Справедливости ради стоит отметить, что произошло это только на проспекте Салавата Юлаева, расположенном в низине.

Видео: telegram-канал Mash-Batash

Пользователи соцсетей, а именно автолюбители в соцсетях опубликовали видео «плавания» по городским улицам, однако стоит отметить, что на данный момент последствия непогоды устранены, и «море» на проспекте Салавата Юлаева застать не получится.

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#Город#Видео#Ирина Деревянчук
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