В Башкирии школы массово ушли на карантин в том числе из-за свиного гриппа H1N1

Медики предупреждают граждан об особенностях свиного гриппа, у него «мгновенный» инкубационный период, 1-2 дня, после чего у больного повышается температура тела, среди симптомов одышка и головная боль, а вот симптомов вроде насморка и кашля может и не быть. В любом случае обращаться к медикам в случае заболевания нужно в обязательном порядке, чтобы не допустить серьезных осложнений. Тем более врачи уже хорошо знакомы с данным штаммом гриппа и знают как его правильно лечить.