В Башкирии школы массово ушли на карантин в том числе из-за свиного гриппа H1N1

В Башкирии специалисты констатируют старт эпидемии ОРЗ (острых респираторных заболеваний), среди которых также грипп и штамм гриппа H1N1. За неделю в республике зарегистрировано более 30 случаев заболеваний. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в эфире телеканала БСТ, только в Уфе на карантин уже вышли 14 школ, данные по республике озвучены не были, но вероятнее всего они прозвучат на сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии.
Медики предупреждают граждан об особенностях свиного гриппа, у него «мгновенный» инкубационный период, 1-2 дня, после чего у больного повышается температура тела, среди симптомов одышка и головная боль, а вот симптомов вроде насморка и кашля может и не быть. В любом случае обращаться к медикам в случае заболевания нужно в обязательном порядке, чтобы не допустить серьезных осложнений. Тем более врачи уже хорошо знакомы с данным штаммом гриппа и знают как его правильно лечить.
Между тем пройти вакцинацию от гриппа уже поздно, осуществляется она до начала эпидемиологического сезона, в качестве же профилактики специалисты указывают регулярное мытье рук и лица, ношение защитной маски и ограничение социальных контактов.