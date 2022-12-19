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В Башкирии на административных зданиях на 9 мая буду вывешивать Знамя Победы

Сегодня, 05:42
Фото: 1MI
Соответствующий законопроект приняли депутаты Башкирии.

В Башкирии на зданиях госвласти и местного самоуправления на 9 мая будут вывешивать копию Знамя Победы. Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии, данный законопроект был принят депутатами в окончательном чтении.

Отметим, что вывешивать копию Знамени наряду с флагами РФ, РБ и муниципального образования будут уже в 2023 году.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, в законопроекте также устанавливается порядок использований копий Знамени Победы при проведении органами власти торжественных мероприятий, которые приурочены ко Дню победы, и при возложении венков к памятникам ВОВ.

#Элина Сайфранова
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