В Башкирии мужчина получил 11 лет колонии за высокое положение в преступной иерархии

Верховный суд республики вынес приговор в отношении мужчины, отбывающего тюремное заключение за наркотики. Мужчину признали виновным по статьям «занятие высшего положения в преступной иерархии» и «вымогательство». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сообщается, что мужчина, находясь в местах лишения свободы, получил привилегированный статус в преступной иерархии — «положенец». Таким образом, мужчина получил руководящие полномочия в отношении лиц, отбывающих тюремное заключение. В частности осужденный занимался пропагандой традиций и правил, принятых в преступной среде, обеспечивал пополнение преступной кассы, назначал «смотрящих» за помещениями, разрешал спорные ситуации.
Также осужденного признали виновным в вымогательстве с применением насилия. Тот затребовал от другого осужденного денежную сумму в размере 50 тысяч рублей.
По решению суда мужчина получил тюремный срок 11 лет и 10 дней с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отмечается, что своей вины в содеянном подсудимый не признал. Наказание было назначено с учётом позиции гособвинителя.