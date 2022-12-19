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В Башкирии мужчина получил 11 лет колонии за высокое положение в преступной иерархии

Сегодня, 13:31
Фото: Антон Засимов / 1MI
Осужденный отбывал тюремный срок за преступления, связанные с оборотом наркотиков

Верховный суд республики вынес приговор в отношении мужчины, отбывающего тюремное заключение за наркотики. Мужчину признали виновным по статьям «занятие высшего положения в преступной иерархии» и «вымогательство». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что мужчина, находясь в местах лишения свободы, получил привилегированный статус в преступной иерархии — «положенец». Таким образом, мужчина получил руководящие полномочия в отношении лиц, отбывающих тюремное заключение. В частности осужденный занимался пропагандой традиций и правил, принятых в преступной среде, обеспечивал пополнение преступной кассы, назначал «смотрящих» за помещениями, разрешал спорные ситуации.

Также осужденного признали виновным в вымогательстве с применением насилия. Тот затребовал от другого осужденного денежную сумму в размере 50 тысяч рублей.

По решению суда мужчина получил тюремный срок 11 лет и 10 дней с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отмечается, что своей вины в содеянном подсудимый не признал. Наказание было назначено с учётом позиции гособвинителя.

 

#Азамат Нухов#Общество
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