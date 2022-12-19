В 65% всех процессов Сбербанка применяется искусственный интеллект

— Например, ретейлерам необходимо понимать объем товара для поставки в каждую точку продаж. Избыток продукции — это дополнительные расходы на хранение, «замороженный» капитал и, возможно, потенциально испорченная продукция. Дефицит, в свою очередь, приводит к падению выручки. Конечно, такие задачи может решить и человек, однако искусственный интеллект позволяет на 40-50% увеличить точность прогнозирования. Внедрение ИИ может дать существенный бизнес-эффект в любой отрасли, а особенно много практических внедрений на текущий момент есть уже в сфере промышленности, ретейле, строительстве и в сельском хозяйстве. Так, внедрение такой технологии в промышленности позволяет выполнять автоматический контроль качества при помощи видеоаналитики, а в сельском хозяйстве помогает прогнозировать урожайность, — пояснил Максим Иванов.