«Участвуют все»: родители детей в Уфе ужаснулись происходящему в детском саду

Безапелляционное объявление о том, что «участвуют все дети», появилось в чате одной из дошкольных групп в Уфе.
«Наша группа участвует в олимпиаде „Мы Гагаринцы“, стоимость 247 р.», — такой текст отправили воспитатели.
Известно, что в перечень дисциплин входит интеллектуальная полиолимпиада, физическая культура и рисунок «Мой космический мир». При этом жирным текстом было отмечено: «участвуют все дети».
Требования привлекать родителей к участию в конкурсах и олимпиадах спускают «сверху», объяснила Mkset воспитатель одного из детских садов Башкирии на условиях анонимности. По словам некоторых школьных учителей, с них так же якобы требуют «явку» на олимпиаду.
«Это еще очень божеская цена. Сейчас очень мало бесплатных конкурсов и олимпиад, деньги из воздуха делают. Заведующая угрожает лишить премии, если участников не будет. Я никогда не принуждаю. Но те воспитатели, которые привыкли угождать начальству, выслуживаются таким образом», — объяснила она.
По словам собеседницы, премии должны начисляться по специальной методике. Но чаще всего заведующая «не заморачивается» и ставит цифры наобум. Поэтому нет смысла выслуживаться.
Конкурсов действительно очень много — родителей просят принести поделки, участвовать в творческих конкурсах, петь, рисовать, читать стихи… На некоторых сумма регистрационного взноса достигает 800 рублей. При этом заведующие потом требуют еще и фото детских сертификатов об участии и дипломов — даже если они именные.
Скрин сообщения Mkset предоставил один из родителей. По его мнению, родителей принуждают участвовать в платной олимпиаде незаконно.
«Фактически это просто сбор денег. Шансы победить в такой олимпиаде у неподготовленного ребенка близки к нулю, никаких преимуществ она не дает», — считает он.
Юрист Татьяна Ваулина отмечает, что принуждать участвовать в олимпиаде — «конечно, незаконно».
«Вы же договор с детским садом подписывали, а не с какими-то сервисами олимпиад. Это сугубо добровольно. Никаким приказом или нормативно-правовым актом они не смогут обосновать обязательность», — прокомментировала она.
Юрист рекомендует отказываться от участие в олимпиаде, если вы сами этого не хотите.
В мэрии Уфы на запрос об обязательности «гагаринской олимпиады» отметили, что управление образования не является ее организатором.
«Дополнительно сообщаем, что участие в олимпиаде носит добровольный характер, а коммерческие проекты индивидуально решают сами родители (законные представители)», — тем не менее подчеркнули там.
Получить комментарий в Республиканском оргкомитете олимпиады на Кубок имени Гагарина Mkset не удалось — на звонки по указанным на официальном сайте телефонам никто не ответил. В Минобразования, которое выступает партнером олимпиады, на запрос Mkset пока не ответили.
Как следует из открытых данных, организатором олимпиады для дошкольников выступает АНО «Виктори». Стоимость участия в олимпиаде — 247 рублей — необходимо перечислять на счет этой организации.
АНО «Виктори» зарегистрировано в Уфе в октябре 2013 года. Основным видом деятельности организации является издание книг. В числе ее проектов — республиканская олимпиада школьников «Кубок Гагарина», республиканская олимпиада детей старшего дошкольного возраста »Мы гагаринцы!», конкурс детского рисунка «Я рисую».
Учредителями некоммерческой организации выступают республиканское отделение Федерации космонавтики России, депутат Горсовета Александр Дегтев, стоматолог, известный также как шоумен, Альберт Гадиуллин, координатор «Бессмертного полка» в Уфе Вадим Курилов и еще один бизнесмен Вячеслав Суворов (он же и руководит АНО).
Как следует из бухгалтерской отчетности организации, за 2021 год она получила 34,87 млн рублей прибыли от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Изначально олимпиаду для школьников «Кубок Гагарина» учредило региональное отделение Федерации космонавтики, которое открылось в Башкирии еще в 2010 году. Вероятно, позднее проведение олимпиады доверили другой организации.