«Участвуют все»: родители детей в Уфе ужаснулись происходящему в детском саду

«Это еще очень божеская цена. Сейчас очень мало бесплатных конкурсов и олимпиад, деньги из воздуха делают. Заведующая угрожает лишить премии, если участников не будет. Я никогда не принуждаю. Но те воспитатели, которые привыкли угождать начальству, выслуживаются таким образом», — объяснила она.