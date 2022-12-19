Транспортная прокуратура проверит, законно ли непогода задержала поезда в Башкирии

Уже имеются у транспортной прокуратуры и предварительные данные о том, что задержка произошла из-за плохой погоды, которая и стала поводом для технических причин, задержавшая как поезда дальнего следования, так и пригородные поезда. На данный момент все поезда продолжили движения к станциям назначения.