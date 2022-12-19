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Транспортная прокуратура проверит, законно ли непогода задержала поезда в Башкирии

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
Ведомство уже организовало проверку и выяснит, не были ли нарушены права пассажиров.

Поводом для проверки надзорного ведомства на транспорте стала сегодняшняя задержка пассажирских поездов. Как сообщили в пресс-службе ведомства из-за сильной непогоды на участке Асекеево-Шафраново на территории относящейся к Куйбышевской железной дороге, несколько поездов выбились из графика, в связи с чем транспортная прокуратура и будет проверять своевременность обеспечения прав пассажиров.

Уже имеются у транспортной прокуратуры и предварительные данные о том, что задержка произошла из-за плохой погоды, которая и стала поводом для технических причин, задержавшая как поезда дальнего следования, так и пригородные поезда. На данный момент все поезда продолжили движения к станциям назначения.

#Ирина Деревянчук#Общество
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