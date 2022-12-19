Тимур Хакимов: «ТПП РБ продолжает обучающие семинары для предприятий»

В трудовом законодательстве в этом году большое количество новаций. Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова сделала обзор наиболее серьёзных изменений. Особый акцент был сделан на возможностях профилактического визита Гострудинспекции. Он может стать для работодателей бесплатным аудитом перед плановой проверкой, так как итоги носят исключительно рекомендательный характер, штрафные санкции неприменимы.
На семинаре рассказали о расширении обязанностей работодателя по профилактическим мерам в части выявления опасностей и профессиональных рисков на рабочем месте.
Участников семинара интересовал новый порядок обучения по охране труда; прохождение отдельных категорий работников обязательного психиатрического освидетельствования.
Кроме того, были заданы вопросы, касающиеся трудовых прав и гарантий для беременных женщин и молодых мам, а также инвалидов и совместителей. Затронута была также тема дистанционной работы, которая может вновь стать актуальной.
Еще один семинар для предпринимателей состоится 22 декабря. На площадке ТПП РБ пройдет встреча с представителями Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.
В формате диалога эксперты дадут ответы на вопросы, возникающие в ходе ведения предпринимательской деятельности.