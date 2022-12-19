Тимур Хакимов: «ТПП РБ продолжает обучающие семинары для предприятий»

На семинаре рассказали о расширении обязанностей работодателя по профилактическим мерам в части выявления опасностей и профессиональных рисков на рабочем месте.

Участников семинара интересовал новый порядок обучения по охране труда; прохождение отдельных категорий работников обязательного психиатрического освидетельствования.

Кроме того, были заданы вопросы, касающиеся трудовых прав и гарантий для беременных женщин и молодых мам, а также инвалидов и совместителей. Затронута была также тема дистанционной работы, которая может вновь стать актуальной.