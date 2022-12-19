С отдела УМВД и вневедомственной охраны в Уфе сбили сосульки и завалили ими улицу

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился гневный комментарий уфимки Лилии Л. Женщина возмутилась тем, что узкий тротуар в старом центре Уфы, в частности по улице Аксакова, 93, завален снегом и льдом, что создает существенные неудобства.
— Вот что творится вдоль здания по улице Аксакова 93, дети ходят по проезжей части в школу — написала женщина и приложила фото
Со страницы администрации Ленинского района Уфы женщине оперативно ответили, но попросили подождать.
— По улице Аксакова, 93 произведено сбивание сосулек и снежной массы с кровли. Вывоз и погрузка запланирована 19 декабря в ночное время суток — сообщил представитель администрации.
Отметим, что в здании по указанному уфимкой адресу располагаются Отдел по вопросам миграции управления МВД по городу Уфе, точнее его отделение по Ленинскому району, Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по Республике Башкортостан, Пульт централизованной охраны Ленинского района, а также Батальон № 1 Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Башкортостан и охрана федеральной службы ВНГ РФ.