С отдела УМВД и вневедомственной охраны в Уфе сбили сосульки и завалили ими улицу

Отметим, что в здании по указанному уфимкой адресу располагаются Отдел по вопросам миграции управления МВД по городу Уфе, точнее его отделение по Ленинскому району, Управление вневедомственной охраны ВНГ РФ по Республике Башкортостан, Пульт централизованной охраны Ленинского района, а также Батальон № 1 Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Башкортостан и охрана федеральной службы ВНГ РФ.