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Полиция гарантирует вознаграждение за данные о грабителе цветочного магазина в Уфе

Сегодня, 12:46
Фото: 1MI
Мужчина применил техники маскировки, но возможно жители Уфы смогут узнать его.

Пресс-служба МВД по Башкирии просит у жителей Уфы помощи в поисках мужчины, который еще в сентябре вооружившись ножом совершил нападение на цветочный магазин в Черниковке, по улице Первомайская, 49. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

Преступление мужчина, попавший на запись камеры видеонаблюдения, совершил в 19 часов 12 сентября. Он принарядился в панаму, что помогло ему скрыть свои черты. В магазине он прикинулся заинтересованным покупателем, так подобрался к продавцу-флористу и угрожая предметом, похожим на нож забрал из кассы 50 тысяч рублей и был таков. Примечательна манера общения мужчины, он рассказывает продавца о том, что не желает им зла, и даже любит их, а уже совершив ограбление интересуется у девушек «все ли нормально».

 

Видео: 1MI

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины в панаме просят обратиться по телефонам: 8(347) 279–41–69, 8(347) 279–51–36, 8(347) 279–93–03, в дежурную часть МВД по РБ 8(347) 279-39-02 или на телефон доверия МВД по РБ 8(347) 279-32-92, или 02 (102 — с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.

#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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