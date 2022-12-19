Полиция гарантирует вознаграждение за данные о грабителе цветочного магазина в Уфе

Преступление мужчина, попавший на запись камеры видеонаблюдения, совершил в 19 часов 12 сентября. Он принарядился в панаму, что помогло ему скрыть свои черты. В магазине он прикинулся заинтересованным покупателем, так подобрался к продавцу-флористу и угрожая предметом, похожим на нож забрал из кассы 50 тысяч рублей и был таков. Примечательна манера общения мужчины, он рассказывает продавца о том, что не желает им зла, и даже любит их, а уже совершив ограбление интересуется у девушек «все ли нормально».