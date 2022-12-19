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Поезда и самолеты задерживаются на фоне непогоды в Уфе

Сегодня, 07:27
Причиной для этого мог стать снег и ледяной дождь, который продолжается в Башкирии.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта «Уфа», задержаны два рейса «Аэрофлота» Уфа-Москва и два рейса Москва-Уфа.

Так, самолеты должны были прилететь в Уфу из аэропорта «Шереметьево» в 13:25 и 13:35 по местному времени. Фактически первый борт прибудет в 14:15, второй — в 14:45.

Также задержаны борты в Москву. На 15:00 перенесено время вылета самолета, который должен был покинуть Уфу в 7:55. Борт, который должен быть отправиться в Москву в 14:30, сможет сделать это в 15:50.

Также задерживаются и поезда. Сейчас на станции «Уфа» ожидают прибытия поезда «Махачкала — Тюмень», он прибудет с отставанием от графика почти на три с половиной часа. Поезд «Владивосток — Самара» задерживается на 6,5 часа, «Тында — Кисловодск» — почти на два часа.

По данным республиканского Минтранса, ледяной дождь создал проблемы на отдельных участках железной дороги. Обледенение контактного провода привело к задержке поездов. Всего отмечено восемь случаев задержки более двух часов, сообщил глава ведомства Александр Клебанов на совещании в правительство в понедельник, 19 декабря.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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