Поезда и самолеты задерживаются на фоне непогоды в Уфе

Также задерживаются и поезда. Сейчас на станции «Уфа» ожидают прибытия поезда «Махачкала — Тюмень», он прибудет с отставанием от графика почти на три с половиной часа. Поезд «Владивосток — Самара» задерживается на 6,5 часа, «Тында — Кисловодск» — почти на два часа.