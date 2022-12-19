Объем продаж новогодних сувениров и символов в декабре снизился на 15%

В первой половине декабря средний чек на новогодние игрушки и сувениры, в том числе изображающие кроликов составил 353 рубля. В декабре 2021-го чек был меньше на 24%. Объем продаж в денежном выражении вырос на 10%, а вот в натуральном выражении снизился на 15% относительно прошлого года.