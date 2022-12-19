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Объем продаж новогодних сувениров и символов в декабре снизился на 15%

Сегодня, 10:30
По данным “Платформы ОФД” уровень продаж игрушек-символов Нового года в декабре текущего года снизился на 15%, в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

Аналитик ОНФ изучили данные более чем 1,1 млн онлайн-касс, пишет газета “Известия”.  Как выяснилось, в уходящем году снизились продажи сувениров, изображающих котов и кроликов – это символы наступающего года по восточному календарю.

В первой половине декабря средний чек на новогодние игрушки и сувениры, в том числе изображающие кроликов составил 353 рубля. В декабре 2021-го чек был меньше на 24%. Объем продаж в денежном выражении вырос на 10%, а вот в натуральном выражении снизился на 15% относительно прошлого года.

В то же время отмечено общее снижение продаж новогодней атрибутики, оно составили 10-12%. Исключение составили только онлайн-продажи. Например, с 1 по 14 декабря продажи изображающих кроликов и котов сувениров выросли на Wildberries на 151% превзошли оборот продукции с тиграми – символами уходящего года.

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