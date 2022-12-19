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«Новый год уже кончится»: Хабиров ужаснулся сроками сдачи ледяных городков в Башкирии

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI

Хабиров устроил разнос чиновникам за отсутствие ледовых городков перед Новым годом

Завершить городки обещано до 25 декабря, однако главу такие сроки вывели из себя.

На оперативке в правительстве Башкирии и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова зачитывала свой доклад о ходе работ по обустройству ледовых городков. Однако услышав сроки сдачи городков в некоторых муниципалитетах Радий Хабиров доклад Ирины Головановой прервал и выразил возмущение тем, что всего 57 муниципалитетов на 100% завершили работы. 5 муниципалитетов сделают это сегодня. Удивил главу Башкирии Миякинский район, где работы пообещали завершить до 25 декабря.

— Мы договаривались, что городки у нас до 10 декабря, пораньше. Почему так поздно? Новый год уже кончится.Такое ощущение, что вы каждый год  в право сносите сроки. Давайте тогда после Нового года откроем. Наверное есть объективная причина, но это неправильно — возмутился глава и посетовал на необходимость «рычать», чтобы ускорить процессы.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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