«Новый год уже кончится»: Хабиров ужаснулся сроками сдачи ледяных городков в Башкирии

На оперативке в правительстве Башкирии и. о. министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова зачитывала свой доклад о ходе работ по обустройству ледовых городков. Однако услышав сроки сдачи городков в некоторых муниципалитетах Радий Хабиров доклад Ирины Головановой прервал и выразил возмущение тем, что всего 57 муниципалитетов на 100% завершили работы. 5 муниципалитетов сделают это сегодня. Удивил главу Башкирии Миякинский район, где работы пообещали завершить до 25 декабря.