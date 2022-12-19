На неделе бизнеса в Уфе БСК назвали флагманом химпрома в России

Форум «Международная неделя бизнеса» выступает в качестве площадки для конструктивного диалога государства с представителями бизнес-сообщества. Президент Союза химиков Виктор Иванов акцентировал внимание на том, что БСК — один из лидеров отечественного химпрома, сумевший нарастить темп развития своего производства в условиях санкционных мер. Об этом сообщает newizv.ru