На неделе бизнеса в Уфе БСК назвали флагманом химпрома в России

Форум «Международная неделя бизнеса» выступает в качестве площадки для конструктивного диалога государства с представителями бизнес-сообщества. Президент Союза химиков Виктор Иванов акцентировал внимание на том, что БСК — один из лидеров отечественного химпрома, сумевший нарастить темп развития своего производства в условиях санкционных мер. Об этом сообщает newizv.ru
Из заявления директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Михаила Юрина следует, что БСК является на сегодняшний день одним из флагманов не только региональной, но и национальной экономики.
«Производственные показатели, которые компания демонстрирует, доказывают профессионализм менеджмента и специалистов. Сейчас идет процесс адаптации к новым реалиям, выстраивания логистических цепочек, производственных процессов, — заявил Юрин. — В условиях санкционного давления важно найти выход из этой ситуации. И Башкирская содовая компания это демонстрирует».
Давыдов проинформировал о том, что в минувшем году БСК начала разрабатывать стратегию, предусматривающую эффективное развитие предприятия на период до 2031 года. Предварительно компания успешно защитила ее в Правительстве РФ.
В основу стратегии развития руководство БСК заложило модернизацию производства и уверенное приближение к производству замкнутого цикла, при котором сырье одного предприятия выступает продуктом производства для другого завода. К минимуму сводятся при этом издержки.
Новыми производствами дополняются традиционные, и в результате становится возможным создание востребованной продукции высоких переделов наряду со снижением логистических и административных издержек, а также проведением трансфера технологий и наилучших практик.
Подход БСК высоко оценили на всех уровнях власти, и отмечено наличие огромного потенциала для его масштабирования. Благодаря новой стратегии БСК уверенно смотрит вперед и обладает способностью сводить к минимуму потери из-за антироссийских санкций.
Руководство БСК работает в тесной кооперации с предприятиями из группы компаний «Русский водород». Практики этих производств являются ярким примером успешно реализуемой промышленной политики, отличающейся солидным синергетическим эффектом.
По словам управляющего директора ООО «ВЭБ Инжиниринг», одного из партнеров БСК Сергея Аристова, стратегия БСК доказала, что приводит к устойчивому развитию компании. Это значит, что банки готовы рассмотреть возможность вложения инвестиций в реализацию проектов, ориентированных на долгосрочное развитие, подчеркнул он.
Следует отметить, что на примере БСК обозначили и главные проблемы предприятий российского химпрома на сегодняшний день. Основной задачей руководитель компании назвал перестройку всех логистических маршрутов в рамках экспорта продукции.
«Ключевым до недавнего времени для нас был европейский рынок. Сейчас мы должны практически полностью перестроиться по реализации продукции. Это первое и самое важное», — резюмировал Давыдов.
В ходе гранд-сессии участники форума рассматривали способы достижения поставленных президентом Владимиром Путиным целей ускорения научно-технического прогресса в отечественном химпроме, технологического суверенитета и выхода на новые рубежи развития.