Mkset выяснил причину пропажи пиксельной елки в башкирском Сибае

Однако в мэрии Сибая эти домыслы опровергли. В пресс-службе администрации сообщили, что пиксельную елку в этом году решили не устанавливать. Причиной для этого стали многочисленные обращения горожан, которым не понравилось чудо техники. В разговоре с Mkset сотрудник пресс-службы заявил, что с пиксельной елкой все в порядке, просто в этом году решили установить ту сборную конструкцию, «к которой привыкли горожане». А в последующие годы елки будут чередовать, то есть в следующем году на площади появится уже пиксельная конструкция.