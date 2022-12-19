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Mkset выяснил причину пропажи пиксельной елки в башкирском Сибае

Сегодня, 06:45

Названа причина пропажи пиксельной елки в башкирском Сибае

Сгорела, рассыпалась, уехала в другой регион — такие версии выдвигали горожане.

Пиксельная елка, которую покупали в 2019 году для муниципалитета, в этом году не появилась на главной площади. Вместо нее установили сборную конструкцию, которая украшала праздничную площадку в предыдущие годы.

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Заметившие это горожане начали беспокоиться — не украдено ли муниципальное имущество.

«Куда делась пиксельная ёлка, на которую город потратил несколько миллионов, так никто и не ответил?!», — возмущались сибайцы.

В соцсетях появились предположения, что «старая ёлочка сгорела при разборке». Некоторые горожане утверждали, что конструкцию увезли «в другие регионы». Третьи предполагали, что елка просто «рассыпалась, как и вся китайская одноразовая продукция».

Однако в мэрии Сибая эти домыслы опровергли. В пресс-службе администрации сообщили, что пиксельную елку в этом году решили не устанавливать. Причиной для этого стали многочисленные обращения горожан, которым не понравилось чудо техники. В разговоре с Mkset сотрудник пресс-службы заявил, что с пиксельной елкой все в порядке, просто в этом году решили установить ту сборную конструкцию, «к которой привыкли горожане». А в последующие годы елки будут чередовать, то есть в следующем году на площади появится уже пиксельная конструкция.

Нужно отметить, что часть горожан, увидев вместо «этого конуса» старую елку на площади, осталась довольна.

«Пиксельная стояла как забинтованная», — отмечает одна из местных жительниц.

«Очень даже красивая и классическая ёлка», — считает еще один горожанин.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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