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Кто ответит за неубранный снег и скользкий лед в Уфе и Башкирии

Сегодня, 06:42
Фото: mkset.ru
Подробно рассказываем куда обращаться, если на городских улицах столкнулись со снегом и льдом. И что делать если получили травму.

Зима, пришла в город, причем в неожиданном варианте: сначала были снегопады, а сейчас, за две недели до Нового года, пошел ливень и мокрый снег, которые быстро превращаются в крепкую наледь.

Если на дорогах все относительно спокойно, по некоторым дворам хотя бы прошлись тракторы, расчистившие проезды. Но повезло так не все — «козьи», по незабвенному качкаевскому выражению, тропки жителям пришлось прокладывать самостоятельно. То же — с лестницами к подъездам: где-то их почистили, где-то нет. Горожанам приходится вспоминать утраченные за несколько бесснежных месяцев навыки экстремального передвижения и тренировать мышцы ног.

Туям снег "к лицу"
Фото: Mkset

Тем, кто имел смелость выйти утром по делам, пришлось прокладывать себе дорогу по льду или в рыхлом снегу. Особенно сложно детям — они быстро устают и отстают от родителей, а также пенсионерам. 

Сейчас техника и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме
Фото: Mkset

 

Кто отвечает за снег?

Городские территории закреплены за различными ответственными организациями, сообщили Mkset в администрации Уфы. Понятно, что за состояние дворов отвечают управляющие компании. У каждой управляющей организации есть диспетчерские, поэтому, если недовольны качеством уборки двора, звоните туда.

Участки перед магазинами чистят собственники этих магазинов. Дороги обслуживают специальные городские службы по благоустройству районов. За тротуарами следят те, на чьей территории они находятся. Парки и скверы обслуживает Горзеленхоз Уфы. Предприятия и организации самостоятельно обслуживают свои территории.

«По вопросам очистки территорий от снега можно обратиться в ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы по телефону: 277-09-11, выбрав из предлагаемого перечня кнопку „2“», — пояснили в мэрии.

Передвигаться следует аккуратно. Под рыхлым снегом вполне может скрываться наледь.
Фото: Mkset

 

Если не чистят снег и не убирают лед

Каждый участок в городе закреплен за каким-то ответственным, будь то предприниматель, организация или муниципалитет. Если вдруг снег не чистят, то можно направить жалобу в муниципалитет, объясняет правозащитник в сфере ЖКХ Вадим Беляков.

«Существует карта, на которой видно, какие территории за кем закреплены. Но людям необязательно разбираться, чья это зона ответственности. Можно просто писать или звонить в мэрию — они сами разберутся. Как минимум можно позвонить в колл-центр администрации, можно писать на сайт мэрии, на страничках Хабирова в соцсетях. Высший уровень — но это никто не делает — зафиксировать актом с фотографиями места, где не убирается, и отправить в контролирующие ведомства. В идеале для решения проблемы отправить более качественный материал», — рассказал он.

После предыдущего снегопада, не все спешили убирать снег. Так происходит и сейчас.После предыдущего снегопада, не все спешили убирать снег. Так происходит и сейчас.
... а где-то нет... а где-то нет
Здесь желающие воспользоваться пандусом проложили цепочку следовЗдесь желающие воспользоваться пандусом проложили цепочку следов
После предыдущего снегопада, не все спешили убирать снег. Так происходит и сейчас.
Фото: Mkset

 

Сломали ногу?

Если из-за плохой работы коммунальщиков травмирован человек, можно подать гражданский иск на виновника. Необходимо вызвать на место происшествия полицию, зафиксировать инцидент. Полицейские направят пострадавшего в травмпункт на судмедэкспертизу, с документами можно будет подать иск на возмещение вреда.

«Снег может упасть и на машину — ущерб также можно возместить в суде. Выиграть такой иск реально. Если какой-то вред причинен — значит, его кто-то причинил. Нужно установить причинно-следственные связи, собрать доказательства и идти в суд. Доказательствами могут быть показания свидетелей, записи видеокамер или домофонов, звонки в диспетчерскую управляющей компании и оставленные там заявки кого-то из соседей и так далее. Это делается не быстро, но работает. Если все документы нормально собраны, процесс не такой сложный. Если документов не хватает, их нужно собирать. Лучше найти специалиста, который поможет со сбором доказательств. Потому что если суд в первой инстанции откажет, будет сложнее доказывать», — объясняет Вадим Беляков.

В случае травмы необходимо вызвать на место происшествия медиков. Они зафиксируют обстоятельства получения травмы и направят на лечение, сообщил адвокат южного филиала Башкирской коллегии адвокатов Булат Набиев. Медучреждение в последующем выдаст справку о проведенном лечении. Необходимо собрать чеки и квитанции, подтверждающие приобретение лекарств и оплату за медицинские услуги.

«Необходимо правильно установить виновного произошедшего — им является та организация, которая отвечает за уборку территории, где получена травма. После этого необходимо обратиться с претензией о компенсации причиненного вреда. Если виновное лицо отказывается возместить вред, можно обратиться с исковым заявлением в суд», — пояснил он.

#Наталья Балыкова#Город#2
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