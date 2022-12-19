Кто ответит за неубранный снег и скользкий лед в Уфе и Башкирии

«Снег может упасть и на машину — ущерб также можно возместить в суде. Выиграть такой иск реально. Если какой-то вред причинен — значит, его кто-то причинил. Нужно установить причинно-следственные связи, собрать доказательства и идти в суд. Доказательствами могут быть показания свидетелей, записи видеокамер или домофонов, звонки в диспетчерскую управляющей компании и оставленные там заявки кого-то из соседей и так далее. Это делается не быстро, но работает. Если все документы нормально собраны, процесс не такой сложный. Если документов не хватает, их нужно собирать. Лучше найти специалиста, который поможет со сбором доказательств. Потому что если суд в первой инстанции откажет, будет сложнее доказывать», — объясняет Вадим Беляков.