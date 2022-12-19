Корпорация МСП: Бизнес оценит преимущества цифрового профиля

Отныне бизнесменам будет легче получить меры поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. Так, из анкеты на получение кредита можно исключить свыше 50 полей. Кроме того, предпринимателям не придется прикреплять около 10 документов. А срок создания заявки снизится с одного дня до 15 минут. Банку также станет проще проверять заявку. Об этом информирует rg.ru.