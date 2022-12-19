Корпорация МСП: Бизнес оценит преимущества цифрового профиля

Отныне бизнесменам будет легче получить меры поддержки на цифровой платформе МСП.РФ. Так, из анкеты на получение кредита можно исключить свыше 50 полей. Кроме того, предпринимателям не придется прикреплять около 10 документов. А срок создания заявки снизится с одного дня до 15 минут. Банку также станет проще проверять заявку. Об этом информирует rg.ru.
Помимо этого, легче будет обращаться за другими мерами финансовой поддержки, где нужен большой объем данных. Благодаря запуску цифрового профиля цифровой платформе удастся подбирать и предлагать бизнесу подходящие именно под него меры поддержки. Первый эффект от нового инструмента пользователи смогут ощутить уже в ближайшие несколько месяцев.
По заявлению министра экономического развития России Максима Решетникова, проект представляет собой часть системной работы правительства по цифровизации взаимодействия между государством и бизнесом.
В цифровом профиле уже отражены сведения из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, а также информация о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерские отчеты и информация из «Госуслуг».
Чтобы заполнить свой профиль, бизнесмену в личном кабинете на цифровой платформе МСП.РФ нужно дать свое согласие, и все необходимые данные в автоматическом режиме поступят от госорганов. Далее они будут вноситься в заявления на получение мер поддержки и использоваться при предложении пользователям релевантных им продуктов.
«Цифровой профиль позволит бизнесу сократить время на поиск необходимой информации о мерах поддержки, а государству — в проактивном режиме предлагать предпринимателю подходящие конкретно ему меры. В профиле будет 18 различных наборов сведений. Половина из них уже доступна, оставшиеся данные появятся в начале 2023 года», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.