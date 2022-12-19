Карантин в школах, дело Шевчуком и последствия ледяного дождя в Башкирии

В Уфе 14 школ были закрыты на карантин. Причиной тому, по словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, послужило распространение на территории республики вируса гриппа и ОРВИ. Специалисты, в свою очередь, констатируют старт эпидемии ОРЗ, среди которых также грипп и штамм гриппа H1N1. За неделю в республике зарегистрировано более 30 случаев заболеваний. Отметим, что ранее на карантин отправили учеников нескольких классов в школах Орджоникидзевского района Уфы, до этого карантин ввели ещё в 60 классах.
Верховный суд Башкирии не отменил лидеру ДДТ Юрию Шевчуку штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Сегодня состоялось рассмотрение жалобы Алекасандра Передрука — защитника музыканта, в частности он настаивал на отмене штрафа по административному делу о дискредитации ВС РФ. Напомним, на одном из концертов Юрий Шевчук озвучил со сцены ряд пацифистских высказываний, после чего на него был составлен протокол об административном правонарушении. Жалобу защитника суд оставил без удовлетворения — судебный акт вступил в законную силу. Как сообщил Передрук корреспонденту Mkset защита музыканта планирует направить кассационную жалобу.
Трое братьев с первой группы инвалидности вынуждены жить в доме, неподключенном к системе газоснабжения. Сибайском филиале Республиканского центра социальной поддержки населения отказал братьям в сертификате на газификацию дома братьям, сославшись на то, что те не испытывают финансовых трудностей. Братья отапливают дом дровами, которые либо рубят сами, либо покупают. Mkset поговорил с одним из братьев. Подробнее об этой истории можно узнать здесь.