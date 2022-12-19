Карантин в школах, дело Шевчуком и последствия ледяного дождя в Башкирии

В Уфе 14 школ были закрыты на карантин. Причиной тому, по словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, послужило распространение на территории республики вируса гриппа и ОРВИ. Специалисты, в свою очередь, констатируют старт эпидемии ОРЗ, среди которых также грипп и штамм гриппа H1N1. За неделю в республике зарегистрировано более 30 случаев заболеваний. Отметим, что ранее на карантин отправили учеников нескольких классов в школах Орджоникидзевского района Уфы, до этого карантин ввели ещё в 60 классах.