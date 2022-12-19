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Какие товары больше всего подорожали в Башкирии за год

Сегодня, 08:45
Mkset подготовил проект «Индекс утраты».

Мы проанализировали цены на самые необходимые товары и услуги и выяснили, как изменилась покупательская способность средней зарплаты за год. Мы сравнивали цены в сентябре 2021 года и ровно годом позже. А затем — посчитали, сколько товаров можно было купить на среднюю зарплату тогда и сейчас.

Лидером подорожания стало хозяйственное мыло. Доступность этого товара снизилась на 29,5%.

На втором месте по подорожанию — импортные автомобили. В сентябре прошлого года на одну зарплату можно было купить 0,56 транспортного средства западного производителя, а в 2022 году — уже 0,48. Доступность иномарок за год уменьшилась на 26,4%.

В 2021 году на среднюю зарплату можно было купить больше сахара, чем в 2022 году. Доступность товара уменьшилась на 21,6%. Это, впрочем, жители региона успели прочувствовать еще весной, когда цены на сахар взлетели вверх. Ситуация до сих пор не вернулась к исходной точке.

За год намного сложнее стало приобрести жилье на первичном рынке. Доступность квартир уменьшилась на 21%.



#Наталья Балыкова#Общество#2
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