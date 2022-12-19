Какие товары больше всего подорожали в Башкирии за год

Мы проанализировали цены на самые необходимые товары и услуги и выяснили, как изменилась покупательская способность средней зарплаты за год. Мы сравнивали цены в сентябре 2021 года и ровно годом позже. А затем — посчитали, сколько товаров можно было купить на среднюю зарплату тогда и сейчас.