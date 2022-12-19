Как власти Башкирии отказали инвалидам в газификации из-за двух тысяч «лишних» рублей

По словам мужчины, на данный момент он получает пенсию в размере 20 тысяч рублей. На этих словах к разговору с корреспондентом Mkset подключилась его сестра Фания. Женщина отметила, поскольку самостоятельно ее братья не могут обеспечить собственный быт, уход за ними осуществляют нанятые работники, на услуги которых тратится «все, что они получают».