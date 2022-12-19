Как власти Башкирии отказали инвалидам в газификации из-за двух тысяч «лишних» рублей

В декабре 2022 года в социальных сетях блогер Айтуган Фаттахов записал видео, в котором рассказал историю трех братьев из Башкирии, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина обратил внимание на то, что к дому, где проживают инвалиды, не подведен газ, поэтому братьям приходится либо рубить дрова самим, либо покупать их.
Однако, как посчитали в сибайском филиале Республиканского центра социальной поддержки населения, стеснения в средствах мужчины не имеют — власти попросту отказали семье братьев в предоставлении сертификата на газификацию дома. Но обо всем по порядку.
Три брата живут в деревне Еникеево Абзелиловского района — из-за генетического заболевания еще с ранней молодости мужчины прикованы к инвалидным коляскам. Как рассказывает один из трех братьев Рафик, у них у всех оформлена первая группа инвалидности.
— Нас проверяли-проверяли и сказали, что это генетическое заболевание. Я до 18 лет ходил, а мои братья в 14 и 16 лет перестали ходить, — рассказывает Рафик.
По словам мужчины, на данный момент он получает пенсию в размере 20 тысяч рублей. На этих словах к разговору с корреспондентом Mkset подключилась его сестра Фания. Женщина отметила, поскольку самостоятельно ее братья не могут обеспечить собственный быт, уход за ними осуществляют нанятые работники, на услуги которых тратится «все, что они получают».
— Они живут, хоть и получают три пенсии, но они сами ничего не могут делать. Они этими деньгами только и живут. Если кто-то им помогает, то они деньги дают. Вы подумайте, это вообще не деньги. Им обязательно нужно кого-то нанимать, чтобы что-то сделать. Дрова чтобы занести — кому-то нужно сказать, они сами ничего не могут, — объясняет Фания.
Так, на собственные деньги провести газ в дом у братьев нет финансовой возможности. К слову, до газ не проведен даже до границ участка, на котором стоит дом, где проживают инвалиды.
Филиал соцзащиты Башкирии в Сибае отказал семье, в частности Рафику, в предоставлении сертификата на газификацию дома. Основанием для отказа в предоставлении меры поддержки послужили доходы инвалида. В документе указывается, что среднедушевой доход семьи заявителя в период с 1 августа по 31 октября 2022 года превышает размер прожиточного минимума чуть более чем на 2300 рублей. Сумма доходов семьи составила 14 440,94 рубля.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Министерства семьи, труда и соцзащиты Башкирии, где данную информацию нам подтвердили и дополнительно сообщили, что данное решение регламентируется постановлением Правительства Башкирии № 656.
— В связи с тем, что среднедушевой доход семьи Кунаккулова Р.В. превысил прожиточный минимум, было вынесено решение об отказе в постановке на учет в целях обеспечения сертификатом на газификацию жилого дома, — сообщили в министерстве.
Без учета нуждаемости право на получение сертификата имеют ветераны Великой Отечественной войны, а также участники специальной военной операции и члены их семей.
Таким образом, получение сертификата на газификацию трем братьям-инвалидам стало невозможным.
В социальных сетях Айтуганом Фаттаховым был объявлен сбор денежных средств на газификацию дома — за несколько дней неравнодушные граждане пожертвовали немногим больше 200 тысяч рулей. В беседе с корреспондентом Mkset мужчина отметил, что далее будут закупаться материалы, в частности, газовый котел и трубы.
— На газификацию собранных средств точно хватит. Населенный пункт немного отдаленный, свои дополнительные затраты могут появиться. По большому счету, я думаю хватит средств, если что я уже сам добавлю, — отметил мужчина.
На данный момент, по словам сестры, в доме уже появилась газовая плита.
Отметим, что в настоящее время сбор денежных средств для семьи закрыт.