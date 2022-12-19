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Индекс утраты: насколько беднее стали жители Башкирии за год

Сегодня, 09:45
Mkset выяснил, как изменилась покупательская способность жителей республики за год.

Мы проанализировали цены на самые необходимые товары и услуги и выяснили, сколько этих товаров и услуг можно было оплатить из средней зарплаты в сентябре 2021 года. А затем — сравнили полученные данные с показателями за сентябрь 2022 года. Данные мы брали из отчетов Росстата.

За год средняя зарплата в регионе выросла. Если в сентябре прошлого года она составляла 40,3 тыс. рублей, то в сентябре этого года составила 46,1 тыс. рублей. Однако это еще не означает, что мы разбогатели. Ведь вместе с зарплатой, а порой перегоняя ее, росла и инфляция.

В пересчете на покупательскую способность средней зарплаты получилось, что некоторые товары объективно стали недоступнее для среднего покупателя. Но некоторые — как ни странно, для жителей Башкирии стало покупать проще. Этот факт для нас стал неожиданностью, ведь, по субъективным ощущениям, за год подорожало абсолютно все. Все детали исследования можно изучить по ссылке проекта.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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