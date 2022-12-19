Индекс утраты: насколько беднее стали жители Башкирии за год

За год средняя зарплата в регионе выросла. Если в сентябре прошлого года она составляла 40,3 тыс. рублей, то в сентябре этого года составила 46,1 тыс. рублей. Однако это еще не означает, что мы разбогатели. Ведь вместе с зарплатой, а порой перегоняя ее, росла и инфляция.