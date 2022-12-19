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«Индекс утраты»: какие из продуктов за год стали доступнее в Башкирии

Сегодня, 08:16
Mkset подводит итоги исследования ситуации на потребительском рынке региона.

Мы изучили цены в сентябре прошлого и сентябре текущего года, а затем «пересчитали» их на среднюю зарплату этих периодов. При этом выяснилось, что, с учетом зарплаты, многие позиции стали даже доступнее для потребителей.

Ранее мы узнали, что лидерами подорожания стали хозяйственное мыло, импортные автомобили и новое жилье. Что касается продуктов (наиболее бедное население тратит большую часть средств именно на них), то ощутимое подорожание произошло на сахар, шлифованный рис, говядину, сливочное масло и сметану.

При этом из 17 (именно столько вошло в нашу выборку) видов продуктов девять наоборот стали более доступны: например, лук, морковь, картофель, свежие помидоры и огурцы. Стоимость яблок за год практически не изменилась. 

Управляющий региональной торговой сетью «Байрам» Павел Антипин отмечает, что ситуация на рынке ритейла стабильная, а изменение цен не вызывает тревоги. «Существенно поднимать цены на таком высококонкурентном рынке, как продажа продуктов, невозможно», — объяснил он.

Некоторые позиции, действительно, заметно подорожали после введения санкций — например, импортный дорогой алкоголь. В остальном же потребители не почувствовали какого-либо значительного роста цен.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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