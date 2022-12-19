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Глава Башкирии отдал важные поручения чиновникам в связи с погодными условиями

Сегодня, 08:26

Глава Башкирии поручил останавливать движение транспорта в непогоду

Поручения глава Башкирии отдал в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

Сегодня, 19 декабря, Радий Хабиров поручил министру транспорта Башкирии останавливать движение автомобилей в непогоду.

— Ваша задача простая не смотреть на погоду, а обеспечить транспортную доступность, но в то же время, когда вы поймете, что это невозможно или опасно для езды — останавливайте [движение]. Такой опыт у нас есть, — глава региона.

Кром того, на погодные условия Хабиров обратил внимание и глав муниципалитетов. Он поручил им работать «в том режиме, в котором они должны работать» это глава регона будет «очень строго» с них требовать.

 

 

 

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#Элина Сайфранова
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