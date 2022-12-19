ГК "Промомед" открыла в Саранске новое производство на 1 млрд таблеток в год

На заводе будут производить противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепатопротекторные препараты. Кроме этого, в ближайшее время здесь наладят выпуск препаратов, которые производятся в форме саше. За производством будет осуществляться постоянный контроль с помощью средств мониторинга, сбора данных, диспетчеризации и своевременного управления параметрами технологического процесса. Благодаря этому продукция будет соответствовать высоким стандартам качества.