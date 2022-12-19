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ГК "Промомед" открыла в Саранске новое производство на 1 млрд таблеток в год

Сегодня, 12:57
Фото: пресс-служба ГК «Промомед»
В Саранске открылось новое высокотехнологичное таблеточное производство мощностью 1 миллиард таблеток в год. В предприятие на базе завода “Биохимик” группы компаний “Промомед” вложили свыше 1,8 миллиарда рублей.

Как пишет newizv.ru, председатель совета директоров группы компаний “Промомед” Петр Белый сказал, что теперь в Российской Федерации есть оборудование для производства сверхсовременных препаратов любой сложности, которые реально спасают жизни, для лечения особо важных нозологий.

На новой высокотехнологичной линии завода “Биохимик” будут производить препараты, имеющие стратегическую важность, в том числе на случай остановки поставок продукции фармацевтических компаний из-за рубежа.

В торжественном открытии нового производства по видеосвязи принимал участие глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, фармацевтическая отрасль оперативно отреагировала на вызовы пандемии коронавируса и оперативно запустила производство препаратов, которые помогли спасти тысячи жизней россиян. Запуск нового производства повысит уверенность и станет залогом развития системы здравоохранения и фармацевтической отрасли России.

Новая производственная линия группы компаний “Промомед” является одной из самых современных в Европе. Здесь вместо человеческого труда используются технологии вакуумной передачи. Производство оснащено самыми передовыми технологиями, в том числе для выпуска многослойных и сложнокомпонентных таблеток, которые производятся в условиях нулевой влажности и фоточувствительности.

«Открывая такие производства, мы доказываем всему миру, что Россия способна быть полностью технологически независимой», — подчеркнул глава Республики Мордовии Артём Здунов, участвовавший в открытии производства.

На заводе будут производить противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепатопротекторные препараты. Кроме этого, в ближайшее время здесь наладят выпуск препаратов, которые производятся в форме саше. За производством будет осуществляться постоянный контроль с помощью средств мониторинга,  сбора данных, диспетчеризации и своевременного управления параметрами технологического процесса. Благодаря этому продукция будет соответствовать высоким стандартам качества.

В торжественной церемонии открытия новой производственной линии лучших сотрудников предприятия отметили почетными грамотами Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, благодарностями главы Республики Мордовии, а также почетными грамотами Комитета Государственной думы по охране здоровья.

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