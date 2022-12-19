Дочь солиста группы «На-На» Политова пришла в себя после экстренной госпитализации

Ранее 50-летний Владимир Политов рассказал, что в январе 2021 года снова женился на своей 26-летней избраннице. Известно, что новая супруга звезды работает в транспортной компании. Пара вместе с 2017 года, они познакомились в Благовещенске, после выступления артиста.