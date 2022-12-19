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Дочь солиста группы «На-На» Политова пришла в себя после экстренной госпитализации

Сегодня, 16:38
Состояние Алены Политовой, дочери солиста группы «На-На» Владимира Политова, улучшилось. Об этом рассказал сам певец.

Ранее СМИ писали, что Алена Политова была госпитализирована с сильным отравлением, вызванным приемом антидепрессантов. Эти препараты ей назначили, чтобы стабилизировать эмоциональный фон.

«Алена пришла в себя, чувствует себя хорошо. Я сейчас еду к ней в больницу», — рассказал NEWS.ru музыкант.

О том, что дочь Политова экстренно госпитализировали из ее квартиры на Пятницкой, сообщил Пятый канал. По версии журналистов, девушка была введена в состояние комы и подключена к аппарату ИВЛ.

После развода Владимира Политова со своей первой женой Алена осталась жить с матерью. Они переехали в Германию. С 2016 года дочь певца снова живет в России. Здесь девушка также продолжила обучение.

Ранее 50-летний Владимир Политов рассказал, что в январе 2021 года снова женился на своей 26-летней избраннице. Известно, что новая супруга звезды работает в транспортной компании. Пара вместе с 2017 года, они познакомились в Благовещенске, после выступления артиста.

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