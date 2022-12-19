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Что произошло с ценами на жилье в Башкирии

Сегодня, 09:15
Mkset публикует результаты исследования «Индекс утраты».

Мы проанализировали цены на самые необходимые товары и услуги и выяснили, как изменилась покупательская способность средней зарплаты за год. Мы сравнивали цены на продукты, услуги ЖКХ, недвижимость, автомобили и другие необходимые траты в сентябре 2021 года и ровно годом позже. А затем — выяснили, как изменилась доступность этих товаров. Например, количество квадратных метров жилплощади в новом доме, которые можно было купить на среднюю зарплату, снизилось более чем на 20%.

Эксперты подтверждают: ситуация, которая сложилась на рынке к этому моменту, не вызывает оптимизма.

«По аналитике с января по сентябрь 2022 на рынке Уфы, стоимость 1 кв. м выросла на 35%, а средний чек за квартиру увеличился на 50%. Такой рост объясняется повышенным спросом на двух- и трехкомнатные квартиры и увеличением средней площади покупаемых квартир», — прокомментировали в компании ГК «Первый Трест».

Там отмечают, что такая тенденция — «отголоски» прошлогодней самоизоляции.

При этом за январь–сентябрь 2022 года выросла доля ипотечных сделок с 69% до 86%. причина этого — введением ипотечных программ с субсидированием от застройщиков со ставкой от 0,01%. Именно на такую ипотеку пришёлся основной объём одобренных сделок. Рынок поддержали и программы с государственным субсидированием, «льготная» и «семейная» ипотека.

В целом же объём продаж на рынке недвижимости снизился в среднем на 50%. прогнозировать дальнейшее развитие событий в компании затрудняются, поскольку влияние на рынок может оказывать ряд внешних факторов.

#Общество#2#Наталья Балыкова
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