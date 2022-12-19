Что произошло с ценами на жилье в Башкирии

Мы проанализировали цены на самые необходимые товары и услуги и выяснили, как изменилась покупательская способность средней зарплаты за год. Мы сравнивали цены на продукты, услуги ЖКХ, недвижимость, автомобили и другие необходимые траты в сентябре 2021 года и ровно годом позже. А затем — выяснили, как изменилась доступность этих товаров. Например, количество квадратных метров жилплощади в новом доме, которые можно было купить на среднюю зарплату, снизилось более чем на 20%.