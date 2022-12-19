Что гастрономического сулит Уфе новый 2023 год?

— Разрабатывая концепцию фудхолла, мы знали, что надо сделать нечто новое. Мы создаем уникальное пространство — место, способное изменить культуру повседневности, добавив в каждое мгновение стиль, вкус и смысл. Мы не только изучили гастрономические тренды, а погрузились в жизнь людей, культуру, мечты. Так появились основы нашего фудхолла: гастроэнтузиасты, отвечающие за вкус, фуд-стартапы, создающие стиль, и эко-мышление, наполняющее смыслом. Эта комбинация функционала, гастрономии и философии поможет нам не только запустить оригинальный фудхолл, а создать сильный бренд, амбассадором которого захочет стать каждый. Потому что фудхолл «Артерии» не про еду, а про философию жизни. Эту концепцию мы отразили визуально, в подборе участников и в маркетинге, — комментирует Анастасия Колесникова, основатель первого маркета местной еды в России «Местная еда», фудинкубатора GastroMBA и школы гастрономического бизнеса, организатор около 500 гастрономических фестивалей и маркетов еды.