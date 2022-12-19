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Что гастрономического сулит Уфе новый 2023 год?

Сегодня, 04:10
Фото: Артерия
Проанонсирован запуск в апреле первого городского фудхолла в многофункциональном центре «Артерия» на Проспекте Октября 67/2.

Создатели позиционируют пространство как объединение гастроэнтузиастов. В него планируется включить следующие гастроконцепции: кухни Грузии, Италии, Индии, Японии, Кореи и, конечно же, башкирская кухня, поке-бар, лапшичная, Средиземноморье и морепродукты, ЗОЖ-фреши и лимонады, американские хот-доги и бургеры, китайский стрит-фуд, а также различные десерты.

На площади 2500 квадратных метров запланирована работа фермерских прилавков с эко-производителями из Башкирии.

— Разрабатывая концепцию фудхолла, мы знали, что надо сделать нечто новое. Мы создаем уникальное пространство — место, способное изменить культуру повседневности, добавив в каждое мгновение стиль, вкус и смысл. Мы не только изучили гастрономические тренды, а погрузились в жизнь людей, культуру, мечты. Так появились основы нашего фудхолла: гастроэнтузиасты, отвечающие за вкус, фуд-стартапы, создающие стиль, и эко-мышление, наполняющее смыслом. Эта комбинация функционала, гастрономии и философии поможет нам не только запустить оригинальный фудхолл, а создать сильный бренд, амбассадором которого захочет стать каждый. Потому что фудхолл «Артерии» не про еду, а про философию жизни. Эту концепцию мы отразили визуально, в подборе участников и в маркетинге, — комментирует Анастасия Колесникова, основатель первого маркета местной еды в России «Местная еда», фудинкубатора GastroMBA и школы гастрономического бизнеса, организатор около 500 гастрономических фестивалей и маркетов еды.

Фрагменты концепции фудхоллаФрагменты концепции фудхолла
Фрагменты концепции фудхолла
Фото: Артерия

— Мы придумали концепцию, которая сделает пространство функциональным и позволит легко менять его для создания нужной атмосферы. В основе концепции — минимализм с элементами «color block». Это позволит добавлять предметы интерьера, которые будут задавать нужное настроение — к новому сезону или празднику, прокомментировали в пресс-службе «Артерии».

Подробности в телеграм-канале центра «Артерия». Забронировать коммерческую площадь можно по телефону 88002016702.

ООО «Смарт-Перспектива» erid: LjN8JwKV7

#Андрей Королев#Новости#Общество#Башкортостан
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