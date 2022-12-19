Без электричества и уроков: последствия ледяного дождя и непогоды в Башкирии

В минувшие выходные погода в республике заметно испортилась. В Уфе днем ранее прошёл ледяной дождь, а дороги покрыл мокрый снег, тем самым значительно затруднив движение как по автомобильным трассам, так и по пешеходным дорогам. К жителям Уфы обратился сити-менеджер Ратмир Мавлиев, порекомендовав им воздержаться от дальних поездок, а также планировать маршрут заранее с учетом погодных условий. Мэр подчеркнул, что коммунальные службы в настоящий момент работают в круглосуточном режиме.
В региональном ГИБДД жителям Уфы дали рекомендации относительно поездок по городу. В частности в ведомстве призвали горожан воспользоваться общественным транспортом, порекомендовав самостоятельно не садиться за руль без острой необходимости. Днем ранее глава ГИБДД Башкирии сообщил, что в связи с погодными условиями на дороги республики будут направлены дополнительные экипажи ДПС.
Так, жители Уфы обратили внимание на подъем по улице Высотной, где, по их словам, после ледяного дождя образовались наледь и колея. Отмечается, что на подъеме и без того признан опасной зоной, а сейчас ситуация здесь лишь усугубилась.
Отметим, что за комментарием по актуальной ситуации с заторами на дорогах, образовавшихся на фоне обильного снегопада, Mkset обратился в пресс-службу регионального Минтранса. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.
В Уфе из-за вчерашней непогоды, а также из-за плюсовой температуры начал активно таять свежий снег, тем самым буквально затопив проспект Салавата Юлаева.
Непогода внесла свои коррективы не только в движение на дорогах республики, но также и в расписания прибытия и отбытия поездов и самолётов. Так, были задержаны четыре авиарейса, направлявшихся либо отбывавших из Уфы. Один из них перенесли более, чем на семь часов.
Ранее стало известно, что транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров в связи с произошедшей 19 декабря 2022 года на участке станций Асекеево – Шафраново (Республика Башкортостан) Куйбышевской железной дороги задержкой движения пассажирских поездов.
Прошедший в это воскресенье ледяной дождь также сказался и на движении поездов. Отставание от графика может составлять до шести часов. Отметим, что многокилометровая пробка, по словам местных жителей, образовалась в Калининском районе Уфы. Виной тому послужил инцидент на дорожных путях, возникший на фоне погодных условий.
— С 5 утра стоит поезд на переезде Бурцево Федоровка, люди в западне. С 8 утра начали лазить под поездом, что не безопасно, чтоб хоть как-то добраться до работы, 112 ни чем помочь не может. 21 век на дворе, немного дождя и поезда «поскользнулись», пробка из машин до Шамонино. Просто ужас какой-то, — негодует местная жительница.
Меж тем в город закрыли въезд грузовым автомобилям. Ограничения на въезд вводятся из-за возникшей на дорогах гололедицы и продлятся до 20:00 19 декабря. Въезд будет ограничен в пяти точках.
Из-за ледяного дождя отменили школьные автобусы в Благоварском районе республики. Школам рекомендовали проводить занятия дистанционно, а в районе введен режим повышенной готовности. В Благовещенском районе тем временем из-за непогоды местные жители остались без электричества. Виной тому налипший на провода мокрый снег. В районной администрации сообщили, что над устранением проблемы уже работают специалисты.
На неубранный снег на трассе М-5 пожаловалась Арина Б. Как сообщает женщина снег на трассе не убирают ещё с субботы. Отметим, что данное обращение было опубликовано сегодня ранним утром.
— Добрым утро никак не назовешь!!! Почему М-5 до сих пор нечищеная с субботы? Где наши налоги? Ужасная колея и сугробы, на каждом километре аварии!!! Почему до Юматово чищено, а после нет. Едем с ребёнком в больницу и опаздываем и дай Бог доехать, — жалуется женщина в соцсетях.
Отметим, что за комментарием по актуальной ситуации с заторами на дорогах, образовавшихся на фоне обильного снегопада, Mkset обратился в пресс-службу регионального Минтранса. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.