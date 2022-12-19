Без электричества и уроков: последствия ледяного дождя и непогоды в Башкирии

Непогода внесла свои коррективы не только в движение на дорогах республики, но также и в расписания прибытия и отбытия поездов и самолётов. Так, были задержаны четыре авиарейса, направлявшихся либо отбывавших из Уфы. Один из них перенесли более, чем на семь часов.