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11 гектаров «Тихого берега» близ Павловки под Уфой вернули муниципалитету

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI

Отель «Тихий берег» в Башкирии купил без торгов, а затем вернул в казну 11 га земли

Огромный участок после обустройства там ресторана и отеля без торгов продали коммерсантам.

Прокуратура Нуримановского района Башкирии заинтересовалась сделкой, в ходе которой администрация Нуримановского района и общество с ограниченной ответственностью «Тихий берег» интересно распорядились муниципальной землей. Сначала ООО арендовало участок площадью 10,7 Га под разведение рыбы, а по прошествии времени выкупило его без проведения торгов. Объяснялось это наличием у ООО права собственности на ресторанный и гостиничный комплексы.

Однако прокуратура района усмотрела в сделке странности, а именно несоразмерность объектов в собственности на площади 570 квадратных метров и 11 гектаров земли сельхозназначения, приобретенной под нужды объектов в собственности.

Прокуратура обратилась в суд с требованием сделки по покупке недвижимости без торгов признать ничтожными и суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме, означает это, что 11 гектаров земли  вернулись в казну.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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