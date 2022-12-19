11 гектаров «Тихого берега» близ Павловки под Уфой вернули муниципалитету

Прокуратура Нуримановского района Башкирии заинтересовалась сделкой, в ходе которой администрация Нуримановского района и общество с ограниченной ответственностью «Тихий берег» интересно распорядились муниципальной землей. Сначала ООО арендовало участок площадью 10,7 Га под разведение рыбы, а по прошествии времени выкупило его без проведения торгов. Объяснялось это наличием у ООО права собственности на ресторанный и гостиничный комплексы.