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В сети появились кадры тушения самолета, летевшего из Иркутска в Уфу

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
Ранее у самолёта отказал один из двигателей

В сети появились кадры тушения самолета, совершившего ранее экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал Газета «Аэро—Сити» 

Напомним, самолет, выполнявший рейс Иркутск-Уфа несколькими днями ранее был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Причиной тому стала неисправность в работе одного из двигателей. 

По приземлении в аэропорту произошло возгорание двигателя, однако огонь удалось оперативно потушить пожарным. Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются.  

Видео: Газета «Аэро—Сити» 
#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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