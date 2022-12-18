В сети появились кадры тушения самолета, летевшего из Иркутска в Уфу

В сети появились кадры тушения самолета, совершившего ранее экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Видео с места происшествия публикует телеграм-канал Газета «Аэро—Сити»
Напомним, самолет, выполнявший рейс Иркутск-Уфа несколькими днями ранее был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Причиной тому стала неисправность в работе одного из двигателей.
По приземлении в аэропорту произошло возгорание двигателя, однако огонь удалось оперативно потушить пожарным. Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются.