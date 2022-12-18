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В Башкирии за 9 месяцев потребление электроэнергии выросло на 5,6% к году

Сегодня, 11:31
Фото: Диана Юндина / 1MI
Данные статистики за период с января по сентябрь публикует Башкирское РДУ

Потребление электроэнергии в Башкирии в период с января по сентябрь 2022 года выросло на 5,6%. Таким образом, за девять месяцев 2022 года жители республики потребили более 19,96 млрд кВт·ч. Об этом сообщает Башкирское РДУ.  

По данным аналитиков, рост показателей в данном случае связан с увеличением потребления электроэнергии нефтедобывающими предприятиями. 

Так, в августе потребление составило 2,05 млрд кВт·ч, увеличившись на 6,1% по сравнению  с августом 2021. Выработка, в свою очередь, составила 2,14 млрд кВт·ч (+3,2% к августу 2021). В сентябре промышленность и население потребили также 2,05 млрд кВт·ч (-0,9% к сентябрю 2021) при выработке 2,01 млрд  кВт·ч (-11% к сентябрю 2021).

В августе башкирская энергетика передала в смежные энергосистемы 87 млн кВт·ч, в сентябре — получила 40,4 млн кВт·ч. Выработка электроэнергии в период с января по сентябрь составила 20,04 млрд кВт·ч — на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

#Азамат Нухов#Общество
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