В Башкирии за 9 месяцев потребление электроэнергии выросло на 5,6% к году

Так, в августе потребление составило 2,05 млрд кВт·ч, увеличившись на 6,1% по сравнению с августом 2021. Выработка, в свою очередь, составила 2,14 млрд кВт·ч (+3,2% к августу 2021). В сентябре промышленность и население потребили также 2,05 млрд кВт·ч (-0,9% к сентябрю 2021) при выработке 2,01 млрд кВт·ч (-11% к сентябрю 2021).