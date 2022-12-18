Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в новогодние праздники

Отмечается, что выходные дни — первое и восьмое января, которые выпадают на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно. Так, выходные, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества, продлятся с 23 по 26 февраля. Выходные в честь Дня Победы продлятся с 6 по 9 мая.