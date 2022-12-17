Власти Башкирии придумали как прекратить точечную застройку Уфы

В Курултае Башкирии прошло мероприятие где власти совместно с общественными активистами встретились за круглым столом под названием «проблемы жилищного строительства в Уфе», которые за ним собственно и обсуждали. Принимали участие в обсуждении участие чиновники министерства строительства, собственно депутаты Курултая, члены Комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии, а также общественники.
Обсуждали за круглым столом и тему точечной застройки, от которой Уфу многие годы обещают избавить, однако новые дома-свечки продолжают строиться в самых неожиданных местах. Власти признали, что в такой вседозволенности застройщиков отчасти виновато наличие пробелов в муниципальных правовых актах. Признали в ходе круглого стола и то, что есть и такие случаи, когда придомовая территория многоквартирного дома незаконно предоставляется застройщику, а потом граждане обивают пороги судов в попытках восстановить справедливость.
В ходе круглого стола прозвучало достаточно конкретное предложение — прекратить практику формирования земельных участков под придомовую территорию МКД по отмосткам здания, потому что это нарушает права граждан, так как лишает их возможности распоряжаться законно принадлежащим им общедомовым имуществом. А также создает возможность передачи придомовой территории без согласия собственников помещений многоквартирного дома третьим лицам. В результате чего жители лишаются придомовой территории, необходимой для эксплуатации дома — сообщило ИА «Башинформ».