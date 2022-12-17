Власти Башкирии придумали как прекратить точечную застройку Уфы

Обсуждали за круглым столом и тему точечной застройки, от которой Уфу многие годы обещают избавить, однако новые дома-свечки продолжают строиться в самых неожиданных местах. Власти признали, что в такой вседозволенности застройщиков отчасти виновато наличие пробелов в муниципальных правовых актах. Признали в ходе круглого стола и то, что есть и такие случаи, когда придомовая территория многоквартирного дома незаконно предоставляется застройщику, а потом граждане обивают пороги судов в попытках восстановить справедливость.