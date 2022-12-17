Уфимка потерялась в лесу, возвращаясь с поминок

Чудом и профессиональными умениями уфимских спасателей женщину нашли. Примечательно, что путь ее начинался из поселка Лебяжье, обнаружили же ее у трассы М-5 в районе моста через реку Дема. Свою «находку» спасатели на носилках доставили до машины и передали медикам-скоропомощникам.