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Уфимка потерялась в лесу, возвращаясь с поминок

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI

57-летняя уфимка возвращалась с поминок через лес, заблудилась и едва не погибла

Женщину удалось обнаружить очень далеко от места, откуда она выдвинулась в путь.

Поисково-спасательный отряд Уфы спас 57-летнюю женщину, которая заблудилась в зимнем лесу и очень замерзла. Женщина после посещения поминального обеда решила пройтись пешком, по началу она двигалась вдоль трассы, но по каким-то причинам ориентир потеряла и заплутала.

Женщина со старой травмой ноги сильно замерзла и упала в снег, но все же вызвала спасателей, своей геопозиции диспетчерам женщина сообщить не могла, так что «ориентирование на местности» происходило по телефону.

Чудом и профессиональными умениями уфимских спасателей женщину нашли. Примечательно, что путь ее начинался из поселка Лебяжье, обнаружили же ее у трассы М-5 в районе моста через реку Дема. Свою «находку» спасатели на носилках доставили до машины и передали медикам-скоропомощникам.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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